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Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

Amanda ve Justin, minik kızları Braylee'nin midesinin giderek büyümesi üzerine doktora gittiler.

Doktor, yaptığı araştırmalar sonucu teni sararan, midesi giderek büyüyen Braylee bebekle ilgili şok gerçeği açıkladı.

Yeni doğan bebeğin karnı davul gibi şişince gerçek ortaya çıktı

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Amanda ve Justin çifti bebekleri olacağını öğrendiğinde çok sevinmişti.
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Braylee bebek, doğduktan birkaç ay sonra hastalanınca aile kahroldu.
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Maalesef bebekleri doğduktan birkaç ay sonra sevinçleri kursaklarında kaldı. Bebeğin cildi sarılaştı ve hastalık belirtileri göstermeye başladı.
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3 Şubat 2016 tarihinde kızlarının safra kesesi olmaması durumunda ortaya çıkan biliyer atrezi hastası olduğunu öğrendiler.
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Sindirimde önemli rol oynayan safra kesesi yeni doğan bebeklerin gelişimi açısından da çok önemli.
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Doktorlar, Braylee’nin durumunun kritik olduğunu söylediler. Amanda ve Justin yıkıldı.
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Cerrahlar, operasyonla bebeğin karaciğeri ve bağırsakları arasında bağlantı oluşturdular. Ancak sorunu çözülmedi.
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Cerrahlar, operasyonla bebeğin karaciğeri ve bağırsakları arasında bağlantı oluşturdular. Ancak sorunu çözülmedi.
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Maalesef o anda hiçbir donör bulunamadı. Aile çaresizlikle beklemeye başladı. Doktorlarla konuştuktan sonra Justin kendi karaciğerinden bir parçayı kızına bağışlamak istediğini söyledi.
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Son derece riskli olan operasyon Justin’e de zarar verebilirdi. Ancak babanın umrunda değildi. Tek istediği kızını sağlıklı ve mutlu görmekti.
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Justin tam operasyona girecekken bir mucize gerçekleşti.
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Braylee’nin vücudu karaciğer nakline olumlu yanıt verdi. Cildinin rengi kısa sürede normale döndü. Şimdi Braylee diğer yaşıtları gibi sağlıklı bir hayat sürüyor.
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bebek hastalık karaciğer nakli operasyon Cerrah doktor

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