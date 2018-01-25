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Kızının taklidini yapan baba sosyal medyayı fena salladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 06:59 | Son Güncelleme 1 saat önce

Washington'da yaşayan 48 yaşındaki baba Burr Martin, kızını 'trolleyerek' fotoğraflarında verdiği pozu biraz da dalga geçercesine kendi verdi ve Instagram'a yükledi.

Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

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Fotoğraflar ses getirince Martin'in takipçi sayısı binlerce artarak 150 bine dayandı.
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Kızının verdiği pozları komik bir şekilde taklit eden babanın görüntüleri sosyal medyayı salladı.
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İşte o görüntüler...
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Washington baba kız

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