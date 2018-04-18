Kızların yeni gözdesi Ürdün Prensi

Genç kızların hayallerini süsleyen 23 yaşındaki Prens, sosyal medyada da oldukça aktif.

Hüseyin bin Abdullah'ın lüks yaşamı

1 / 32 Ürdün prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Instagram fotoğrafları büyük ilgi çekiyor.

2 / 32 23 yaşındaki genç prensin Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.

3 / 32 İşte Ürdün Prensinin lüks yaşamından kareler.

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11 / 32 Suudi prensin oyuncakları 23 yaşındaki genç playboy, "Babam ne istersem" alır dedi.

12 / 32 Abdullah, çeşitli yayın organlarınca "Arap Playboy, Suudi Prens, zengin şeyh ve işadamı" olarak tanımlanmıştı.

13 / 32 Valelere en az 50 pound (Yaklaşık 200 TL) bahşiş veren Bin Abullah arkadaşlarını hediyelere boğmaktan hoşlanıyor.

14 / 32 Suudi milyarder, lüks otomobil satın almanın, kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor.

15 / 32 Daily Mail ayrıca Bin Abdullah'ın, Kanadalı rap'çi Drake ve ABD'li rap efsanesi Dr. Dre ile çok yakın arkadaş olduğunu belirtti.

16 / 32 Bin Abdullah, kendisinin de bir iş kurmak üzere olduğunu belirtti ancak başka detay vermedi.

17 / 32 Bin Abdullah'ın finansörü şimdilik babası.

18 / 32 Londra'ya gelen zengin Suudi turistler, yanlarında valizleri yerine lüks altın kaplama otomobillerini getiriyor.

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