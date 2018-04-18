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Kızların yeni gözdesi Ürdün Prensi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ürdün Prensi Hüseyin bin Abdullah, zengin hayatıyla büyük ilgi çekiyor.

Genç kızların hayallerini süsleyen 23 yaşındaki Prens, sosyal medyada da oldukça aktif.

Hüseyin bin Abdullah'ın lüks yaşamı

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Ürdün prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Instagram fotoğrafları büyük ilgi çekiyor.
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23 yaşındaki genç prensin Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.
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İşte Ürdün Prensinin lüks yaşamından kareler.
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Suudi prensin oyuncakları

Suudi prensin oyuncakları
23 yaşındaki genç playboy, "Babam ne istersem" alır dedi.
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Abdullah, çeşitli yayın organlarınca "Arap Playboy, Suudi Prens, zengin şeyh ve işadamı" olarak tanımlanmıştı.
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Valelere en az 50 pound (Yaklaşık 200 TL) bahşiş veren Bin Abullah arkadaşlarını hediyelere boğmaktan hoşlanıyor.
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Suudi milyarder, lüks otomobil satın almanın, kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor.
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Daily Mail ayrıca Bin Abdullah'ın, Kanadalı rap'çi Drake ve ABD'li rap efsanesi Dr. Dre ile çok yakın arkadaş olduğunu belirtti.
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Bin Abdullah, kendisinin de bir iş kurmak üzere olduğunu belirtti ancak başka detay vermedi.
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Bin Abdullah'ın finansörü şimdilik babası.
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Londra'ya gelen zengin Suudi turistler, yanlarında valizleri yerine lüks altın kaplama otomobillerini getiriyor.
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Hüseyin bin Abdullah prens

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