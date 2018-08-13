Kocaeli'nin doğa harikası Pembe Kayalar

Pembe renkli kayaların dikkat çeken özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması...

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Antik çağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılan pembe renkli kayaların özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması.