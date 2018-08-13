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Kocaeli'nin doğa harikası Pembe Kayalar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 12:58 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Pembe Kayalar, ilginç özelliğiyle öne çıkıyor.

Pembe renkli kayaların dikkat çeken özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması...

Kocaeli'ndeki Pembe Kayalar'ın ilginç özelliği

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken'deki Pembe Kayalar, doğal güzelliği, temiz havası ve ilginç jeolojik yapısıyla ziyaretçileri çekiyor.
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Ziyaretçiler gün içinde çevrede piknik yapıp denize giriyor ve eşşiz gün batımı manzarasını izleyip bol bol fotoğraf çekiyor.
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Antik çağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılan pembe renkli kayaların özelliği ise suyun içinde yumuşak, çıkarılınca sertleşiyor olması.
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Kayalar bu özelliği nedeniyle, Osmanlı Döneminde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride sıkça kullanılmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra Pembe Kayalar

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