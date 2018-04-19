Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...

Herkesin içinde kadını çırıçıplak soyup rezil eden kadın, son olarak da saçlarını kesti. İşte intikam anında yaşananlar...

Kocasının metresinden böyle intikam aldı

1 / 38 Çin'de kocasının metresini bir mağazada yakalayan eş, arkadaşlarının yardımıyla intikam aldı.

2 / 38 Öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti.

3 / 38 O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

4 / 38 İşte arkadaş grubunun iş birliği yaparak metresten intikam aldıkları o anlar...

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11 / 38 Kocasıyla karşılaştığında öfkeden gözü dönen kadın 'Polisi arayın, bu benim kocam!' diye bağırmaya başladı.

12 / 38 Öfkeyle kocasını tokatlayan kadının davranışına sinirlenen adam da kendini savunmaya başlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

13 / 38 'Bırak gidelim' diye bağıran adam istediği karşılığı alamayınca eşine vurmaya başladı. Bu sırada yaşadıklarından dolayı neye uğradığını şaşıran diğer kadın da sevgilisine tepki gösterdi.

14 / 38 'Ona bir oğul vermemi istiyordu.' diyen kadın öfkeli hemcinsini sevgilisinin yanından göndermeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Öfkeli eş, bu sözler karşısında daha da çok sinirlenerek kocasını bırakmayacağını şu sözlerle söyledi; 'O, 20 yıldır benimle birlikte! Gitmesi gereken kişi sensin.' İşte sokak ortasındaki ilginç yüzleşmenin yaşandığı anlarda çekilen görüntüler...

15 / 38 İngiltere'nin Cambridgeshire şehrinde çekilen bir videoda kavga eden iki kadının görüntüleri izleyenleri şoke etti.

16 / 38 Elindeki muşta ile yumruklar atarak yerlerde sürüklediği kadına oldukça kızgın bir şekilde hakaret ederek şiddet uygulayan kadının ismi öğrenilemedi.

17 / 38 BABASI İLE YATTIĞI İÇİN DÖVDÜ Kadının diğer kadını babası ile yatmakla suçladığı anlaşılırken, ona onlarca kez "fahişe" diye bağırdığı duyuldu.

18 / 38 "Fahişelere yapılması gereken işte budur" diye bağıran kadın, kurbanının kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü.

19 / 38 ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ Bir daha babası ile birlikte olursa onu öldürmekle tehdit eden kadın, yerde acı içinde yatan kadını peşinden gelmemesi ve babasına bir daha yaklaşmaması konusunda uyararak oradan ayrıldı.

20 / 38 Şiddet uygulayan ve bunu kameraya alan iki kişinin aranadığı bilgisine ulaşıldı.

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23 / 38 Saniye saniye kaydedilen yüzleşmede beklendiği gibi küfürler havada uçuştu.

24 / 38 İngiltere'de bir kadın, kendisini aldatan kocası ile sevgilisini otelde bastı.

25 / 38 Saniye saniye görüntülenen baskında yakalanan iki çocuk babası erkek, yasak aşkıyla buluşmak için yaklaşık 240 kilometre yol kat etti ve Wellingborough'tan Dover'a geldi.

26 / 38 Ancak kocasından şüphelenen kadın, yanına annesini de alarak eşini takip etti.

27 / 38 Otel çıkışında gerçekleşen yüzleşme, beklendiği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir gerilime dönüştü. Kayıtlarda en hafifi 'Kes sesini! Aşağılık herif...' olan birçok küfür duyuluyor.

28 / 38 Videoda ayrıca, aldatılan eşin diğer kadına "Senin suçun değil, kocamın suçu. Sana kızgın değilim" dediği de yer aldı.

29 / 38 Kayınvalide tarafından videoya çekilen görüntüler, sosyal medyada 100 binden fazla izlendi.

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32 / 38 Brezilya'da bir kadın, kocasıyla yatakta yakaladığı genç kadını dövdükten sonra çırılçıplak sokakta dolaştırdı.

33 / 38 İsmi açıklanmayan bir kadın, kocasını genç bir kadınla yakaladı. Aldatılan kadın, önce yataktaki kadının üzerine atladı, ardından da jiletle saçlarını kesip elbiselerini parçaladı.

34 / 38 Evli kadın daha sonra da 20 yaşındaki kadını başından çekerek sokaklarda çırılçıplak dolaştırdı.

35 / 38 Öfkeli kadın sosyal medya hesabından, “Ne düşünürlerse düşünsünler umurumda bile değil. Evli bir kadına ihanet edenlerle nasıl mücadele edeceğinizi göstereceğim size. Bu sürtüğü kocamla bastım, bugünden itibaren eski kocamla” mesajını paylaştı.

36 / 38 Aldatılan kadının, gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

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