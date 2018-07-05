Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...

Vücudunda istediği görünümü elde edebilmek için sporu yetersiz bulan Kirill, bu kez de bacakları için işe koyuldu.
Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!
TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi
Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!
Konuşmaları sosyal medyaya yükleyince patronun gerçek yüzü ortaya çıktı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiçbirine kafa tutamaz
Okuyucu Yorumları 2 yorum