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Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Rus Kirill Tereshin, kimyasal enjekte ettiği kolları sebebiyle ölümle burun buruna gelmiş, yine de bu tutkusundan vazgeçmemişti.

Vücudunda istediği görünümü elde edebilmek için sporu yetersiz bulan Kirill, bu kez de bacakları için işe koyuldu.

Kirill Tereshin bu kez bacaklarını şişirmeye çalıştı!

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Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kaslara sahip olmuştu.
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Genç adam, bu sevdası yüzünden kollarını kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı.
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Aynı yöntemle bacaklarını da şişirmeye çalışan Tereshin'in bacağının son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kaslara sahip olmuştu!
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Genç adam, bu sevdası yüzünden kollarını kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Aynı işlemi bacakları için de uygulayan Tereshin, bacaklarının enteresan bir görüntü kazanmasına sebep oldu.
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Kirill Tereshin, bu fotoğrafı da kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
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Tereshin, doktorlardan tarafından vücudunda kan zehirlenmesi başlayabileceği uyarısı almış ve kollarının her an kesilebileceğini öğrenmişti.
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İşte Kirill Tereshin'in son hali...
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Rusya Kirill Tereshin kaş yağ

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