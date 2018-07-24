HABER

Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Hizmetçiler ile ilgili yasalara öfke kusan Kuveytli fenomene tepki yağıyor.

Hizmetçilere daha iyi haklar verilmesine tepki gösteren Instagram fenomeni açıklamalarıyla tüm dünyanın tepkisini üzerine çekti.

Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!

1 / 20

Kuveytli Instagram yıldızı 'hizmetçilere' daha iyi haklar veren yeni yasaları eleştiren öfke dolu bir video yayınlayıp laf çarptı. Ünlü makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izin almasına öfkelendi.
2 / 20

Al Kattan artık yapılan reformları takip eden Filipinli bir hizmetçi istemediğini söyledi. Al Kattan konu hakkındaki öfke kustuğu videosunu lüks bir otomobille çekmiş, sosyal medyaya göndermişti. Migrante International Al Kattan'ın karanlık çağda gibi bir köle sahibi gibi davrandığını söyledi.
3 / 20

2.3 milyon takipçiye sahip olan makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izinli olmasına ve pasaportlarının olmasına öfke kustu. Çevrimiçi yayınlanan ve yayınlandığı andan itibaren viral olan öfke videosu Orta Doğu ve Filipinler'deki sosyal medya kullanıcılarından çok fazla eleştirel yorumlar alıyor.
4 / 20

Al Kattan "Evde kendi pasaportlarını tutan biri nasıl hizmetçi olabilir? " diye konuştu. Ve ekledi : "Kötü olan her hafta bir gün izinleri var."
5 / 20

Şöyle devam etti: "Eğer kaçarlar ve ülkelerine geri dönerlerse, kim bana geri ödeme yapacak? Dürüst olmak gerekirse bu yasaya güvenmiyorum. Artık Filipinli bir hizmetçi istemiyorum."
6 / 20

SPONSORLARA ÇAĞRI!

SPONSORLARA ÇAĞRI!
Sosyal medya ikonunun karanlık çağlara tam anlamıyla bir geri dönüş yaptığını ekledi. Eleştirmenler, Al Kattan'ın sponsorlarının onunla kazançlı ciro anlaşmalarını bırakmasını talep ediyor.
7 / 20

Ünlü makyaj sanatçısı Al Kattan'ın geçmişte çalıştığı markalar arasında Max Factor ve MAC Cosmetics bulunuyor. Dört milyon nüfusa sahip Kuveyt'te ise yaklaşık 660 bin yerli göçmen işçi yaşıyor.
8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt fenomen instagram Hizmetçi

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben kölen olurum :)
Diğer Haberler
Defineciler 1. derece sit alanını delik deşik etti!

Defineciler 1. derece sit alanını delik deşik etti!

Daha fazla bilgisayar oyunu için terk edildi!

Daha fazla bilgisayar oyunu için terk edildi!

Yanmak istediler başları yandı!

Yanmak istediler başları yandı!

Bunu görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Bunu görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

'Gladyatörler şehri' görenleri büyülüyor

'Gladyatörler şehri' görenleri büyülüyor

Irak'taki protestolarda 14 kişi öldü

Irak'taki protestolarda 14 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.