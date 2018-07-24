Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!

Hizmetçilere daha iyi haklar verilmesine tepki gösteren Instagram fenomeni açıklamalarıyla tüm dünyanın tepkisini üzerine çekti.

Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!

1 / 20 Kuveytli Instagram yıldızı 'hizmetçilere' daha iyi haklar veren yeni yasaları eleştiren öfke dolu bir video yayınlayıp laf çarptı. Ünlü makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izin almasına öfkelendi.

2 / 20 Al Kattan artık yapılan reformları takip eden Filipinli bir hizmetçi istemediğini söyledi. Al Kattan konu hakkındaki öfke kustuğu videosunu lüks bir otomobille çekmiş, sosyal medyaya göndermişti. Migrante International Al Kattan'ın karanlık çağda gibi bir köle sahibi gibi davrandığını söyledi.

3 / 20 2.3 milyon takipçiye sahip olan makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izinli olmasına ve pasaportlarının olmasına öfke kustu. Çevrimiçi yayınlanan ve yayınlandığı andan itibaren viral olan öfke videosu Orta Doğu ve Filipinler'deki sosyal medya kullanıcılarından çok fazla eleştirel yorumlar alıyor.

4 / 20 Al Kattan "Evde kendi pasaportlarını tutan biri nasıl hizmetçi olabilir? " diye konuştu. Ve ekledi : "Kötü olan her hafta bir gün izinleri var."

5 / 20 Şöyle devam etti: "Eğer kaçarlar ve ülkelerine geri dönerlerse, kim bana geri ödeme yapacak? Dürüst olmak gerekirse bu yasaya güvenmiyorum. Artık Filipinli bir hizmetçi istemiyorum."

6 / 20 SPONSORLARA ÇAĞRI! Sosyal medya ikonunun karanlık çağlara tam anlamıyla bir geri dönüş yaptığını ekledi. Eleştirmenler, Al Kattan'ın sponsorlarının onunla kazançlı ciro anlaşmalarını bırakmasını talep ediyor.

7 / 20 Ünlü makyaj sanatçısı Al Kattan'ın geçmişte çalıştığı markalar arasında Max Factor ve MAC Cosmetics bulunuyor. Dört milyon nüfusa sahip Kuveyt'te ise yaklaşık 660 bin yerli göçmen işçi yaşıyor.

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