Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu

Kendini değiştirme isteği bir türlü son bulmayan Kirill, bugünkü görünümüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Kollarına kas enjekte eden adamın son hali şaşkına çevirdi

1 / 26 22 yaşındaki Kirill'in bu tuhaf görünümlü kasları spor yaparak değil, kas için madde enjekte ederek oluştu.

2 / 26 Güneybatı Rusya'nın Pyatigorsk şehrinde yaşayan Kirill Tereshin bu fotoğrafları kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. İğneyle ölümcül bir maddeyi kollarına enjekte eden Tereshin'in her bir kolundaki biceps'i 64 cm olarak ölçüldü.

3 / 26 Tereshin'in kullandığı maddenin sinir sistemine ve deriye zarar vererek ölüme neden olduğu biliniyor.

4 / 26 Yaptığı iğnenin tehlikeli olduğunun farkında olan Tereshin "İğneyi ilk yaptığımda ateşim 40'a kadar çıktı. Yatakta yatıyordum, ölüyorum sandım" dedi.

5 / 26 Kollarındaki görüntü çok tuhaf ama Tereshin'in tek derdi vücut geliştirmede rekor kırmak. Ölüm pahasına bu çabası insanlar tarafından eleştirilir ve öleceği düşünülürken Tereshin bakın insanların karşısına nasıl çıktı...

6 / 26 Kısa süre önce fotoğraf çektiren ve sosyal medyadan servis eden Tereshin'n son hali bu şekilde. Tereshin'in kaslarıyla rekor kırmaktan vazgeçip kadın olmak gibi bambaşka bir hedefi var.

7 / 26 Kadın görüntüsü ile görenleri şaşkına çeviren Tereshin'i in eski fotoğraflarına bakan kişiler Tereshin'i sadece 'kas' enjekte ettiği kollarından tanıyor.

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