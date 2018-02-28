Koltuk altını gören şaşıp kaldı

Sekreter olarak çalışan Polonyalı kadın, toplumun pürüzsüz kalması için kadınları zorladığını düşününce bu düzene karşı çıkmaya karar vermiş.

Bu kadın, vücudundaki tüylerle çok mutlu!

1 / 60 Eşinin başlarda bu görünümünden hoşlanmadığını söyleyen Sonia, bir süre sonra kendisini desteklemeye başladığını söylüyor.

2 / 60 Bu yaşam tarzını sevdiğini, kendisini böyle de güzel hissettiğini söyleyen Sonia, insanların güzellik standardıyla mücadele etmekte zorlandığı da itiraf ediyor.

3 / 60 Sosyal medyadan çok destek aldığını söyleyen Sonia, kendisi gibi duruş sergileyen diğer kadınlarla birbirlerine fotoğraf göndererek moral verdiklerini de açıklamalarına ekledi.

4 / 60 Sonia, koltukaltı, göbek ve bacak bölgesindeki tüyleri almaya kalksa haftada en az 3 saat uğraşması gerektiğini söyledi.

5 / 60 Sonia, 8 yıldır birlikte olduğu, 3 yıldır da evlilik hayatı yaşadığı eşinin duruşundan da bahsetti:

6 / 60 'Aslında tüylerimin olmadığı halimi tercih ediyor. Ancak onunla defalarca konuştum. Vücudumdaki tüylerle yaşamanın benim için çok önemli olduğunu söyledim. Bunu kabul edip, benimle yaşamasını istedim. Bir süre kabullenemese de sonra beni bu şekilde kabullenip destek vermeye karar verdi.'

7 / 60 'İnsanların benim nasıl göründüğümü bilseler beni reddedeceklerini kabullenmek çok zordu. Çünkü vücut tüyleri toplumda yıkılmaz bir tabu. Evde kocam ve arkadaşlarımlayken kendimi güvende hissediyorum. Onlara vücudumdaki tüyleri gösterebilirim. Ancak yeni insanlarla tanıştığımda yani yeni bir iş ararken veya üniversitede derslere devam etmek benim için zor.'

8 / 60 'En büyük hayalim, vücudundaki tüyleri almayan kadınların büyük şehirlerin sokaklarında rahatça dolaşabilmesi. Her iki taraf da birbirini kabul etmeli. Çünkü bu kişilerin bedenlerinde yapmayı istedikleri, kendilerini böyle kabul ettikleri bir seçim.'

9 / 60 'Umarım sosyal medya hesabım diğer kadınların da tüylü bedenleriyle oldukça güzel gözükeceğini bilmelerini sağlar. Diğerleri de bağımsız birer kadın olabilir, büyük şirketlerde bu şekilde de çalışabilir ve kocaları tarafından sevilebilirler.'

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11 / 60 VÜUDUNDAKİ HİÇBİR TÜYÜ ALMIYOR Kadınlar için güzellik standartları biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Örneğin, kıvrımlı vücut hatlarına sahip olabilirsiniz, ancak bu eğriler belirli yerlerde, belirli bir boyutta olmalı. Makyaj yapılmalı, ama çok fazla değil. Vücut kılları kimine göre güzel, ancak bazılarına göre iğrenç olabiliyor...

12 / 60 Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor ancak teklif üstüne teklif alıyor Sosyal medyada insanları görünüşlerine göre sınıflandırmak ya da küçümsemek konusunda çok acımasız olan insanlar var. 19 yaşındaki Scarlett da kıl, tüy tercihleri sebebiyle hakaretlerin odağı olan isimlerden…

13 / 60 Scarlett, eleştirileri duymamazlıktan geliyor Bıyık, koltuk altı, kaş ve bacaklardaki tüylerin varlığının toplum tarafından pek hoş karşılandığı söylenemez. Ancak Scarlett Costello, 'bunu toplumun bir dayatması olarak gördüğünü, bu katı standartlara uymayan kadınların da muhteşem göründüğünü' ifade ediyor.

14 / 60 Frida Kahlo'ya benzeyen kaşlarıyla dikkat çekiyor 19 yaşındaki Scarlett Costello, vücudundaki hiçbir tüyü almadığını söylüyor. Sosyal medyada kendisiyle dalga geçilen, ancak tüm bunlara rağmen modellik ve oyunculuk yapan Scarlett, Frida Kahlo'ya benzeyen kaşlarıyla ajanslardan teklif üstüne teklif alıyor.

15 / 60 Vücudundaki hiçbir tüyü almıyor Scarlett oldukça gür kaşlara sahip ve onları olduğu gibi bırakma konusunda da rahat. Costello ''Herkesin genleri onu nasıl tasarladıysa öyle görünmesinden yanayım. Doğal güzelliği kucaklayacak cesaret onu iyi yapan şey'' diye konuşuyor.

16 / 60 Vücudundaki hiçbir tüyü almıyor Scarlett kendisine yapılan kötü yorumları umursamayarak, artan teklifler ve şöhretle işine devam ediyor…

17 / 60 Vücudundaki hiçbir tüyü almıyor Gür kaşlara sahip model her gece yatmadan bakım yapmak için kaşlarına hintyağı sürdüğünü de paylaşıyor.

18 / 60 Vücudundaki hiçbir tüyü almıyor Sosyal medyada insanları görünüşlerine göre sınıflandırmak ya da küçümsemek konusunda çok acımasız olan insanlar var. 19 yaşındaki ABD'li Scarlett da kıl, tüy tercihleri sebebiyle hakaretlerin odağı olan isimlerden…

19 / 60 Genç kadın, 1 yıldır bacak ve koltuk altı tüylerini almıyor Fitness blog yazarı Morgan Mikenas, 2016 yıllarının başlarında bacaklarını ve koltuk altı tüylerini almayı bıraktı. Mikenas neden 1 yıldan uzun bir süredir tüylerini tıraş etmediğini yayınladığı video ile açıkladı.

20 / 60 Genç kadın bu şekilde daha 'doğal' gözüktüğünü iddia ediyor Morgan Mikenas, instagram hesabında takipçilerine ne kadar 'doğal' olduğunu iddia ettiği fotoğraflarını, gururla paylaşıyor.

21 / 60 Mikenas'a, 'ilgi çekmek için bunu yapıyorsun' yorumları yapılıyor 8 binden fazla takipçisine vücut geliştime ve fitness hakkında bilgiler veren Mikenas, daha fazla takipçi çekmek için mi bilinmez ama şimdilerde 1 yıldan fazla zamandır almayı bıraktığı tüyleriyle gündemde...

22 / 60 Erkek arkadaşı onu bu haliyle seviyormuş Erkek arkaşının da bu halini çok beğendiğini söyleyen Morgan, ''Niçin Tıraş Olmuyorum'' başlıktı videosunda başka kadınlara da ilham vermek istediğini, bu zamana kadar duş almak, her şeyi tıraş etmek için çok vakit harcadığını ve kendinden utanmadığını ifade etti.

23 / 60 Genç kadın diğer kadınları da aynı şeyi yapmaya davet etti Morgan son olarak; 'bu zamana kadar kendimi iyi ve seksi hissetmek için tıraş olmam gerektiğini düşündüm ancak artık böyle düşünmüyorum. Erkek arkadaşım da beni böyle seviyor. Bana kendimi ne iyi hissettiriyorsa, ben de öyle yapıyorum' dedi.

24 / 60 YA SAKALLI BİR KADIN OLSAYDINIZ? O sakallı bir kadın ama özgüveni çok yüksek!

25 / 60 Şimdi sizlere, dünya çapında haberlere konu olmuş, İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Harnaam Kaur isimli bir öğretmenin ilginç hikayesini anlatacağız.

26 / 60 Olayın kahramanı 23 yaşındaki Harnaam Kaur isimli bir kadın.

27 / 60 11 yaşından beri, "Polikistik Over Sendromu" nedeniyle Harnaam'ın yüzünde ve vücudunda sakallar çıkmaya başladı.

28 / 60 Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda bulunan kist ile karakterize olarak meydana gelen hormonal bir problemdir.</p>

29 / 60 Yumurtlama düzensizliğinin sonucu olarak, erkeklik hormonunda bir artış gözlenir.

30 / 60 Harnaam'ın durumunda da kıllanma olarak görüyoruz bunu.

31 / 60 Yaşadığı bu sorun nedeniyle, eğitim hayatı boyunca daima alay konusu oldu ve dışlandı.

32 / 60 Okulda kendisine sakallı, erkek fatma gibi lakaplar takıldığını belirten Harnaam Kaur,

33 / 60 yüzündeki ve vücüdundaki kıllardan dolayı esnaf tarafından da "bayım, efendim" şeklinde hitaplarla karşılaşıyormuş.

34 / 60 Özgüvenini topladı ve "Sakallarımla daha çekiciyim." açıklamasını yaptı.

35 / 60 Harnaam Kaur bu radikal kararı almadan önce, çevreden gördüğü baskı nedeniyle sakallarını düzenli olarak kesiyordu.

36 / 60 Ama yüzündeki ve vücudundaki kılların onun yaşamına bir engel teşkil etmediğini düşünen ve onlarla da yaşanılabileceğini gösteren 23 yaşındaki öğretmen, artık sakallarını kesmemeye karar verdi.

37 / 60 Aslında bu hareketiyle önemli bir özgüven mesajı da vermiş oldu:

38 / 60 "Kendinizi çevrenin verdiği tepkilere göre değiştirmeyin. Siz olduğunuz gibi güzelsiniz."

39 / 60 Kendisinin "farklı bir güzelliğe" sahip olduğunu vurguluyor Harnaam.

40 / 60 Aslında sadece kadınları değil, herkesi etkileyebilecek bir mesaj bu.

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