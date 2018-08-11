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Kolundan çıkanlara inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kolundan çıkanlar şoke etti

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Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
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Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
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İşte o anlar..
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