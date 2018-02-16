Kolye yapmak için serçe parmağını kesti

Dövme ve pirercingler bir noktaya kadar oldukça güzel görünebiliyor. Fakat bu sevdayı hastalık derecesinde takıntı haline getiren Torz Reynolds, bu uğurda serçe parmağını kesme kararı aldı.

Serçe parmağını kesip kolye yaptı!

1 / 27 Torz Reynolds, kestiği serçe parmağını şimdi kolye olarak kullanıyor.

2 / 27 Torz, aldığı kararı dehşet verici bulanlara bu hayalini her zaman hayata geçirmek istediğini söyleyerek cevap veriyor.

3 / 27 Parmağının kesilen kısmını içi alkol solüsyonu ile dolu ufak bir şişenin içine yerleştiren Torz Reynolds, parmağının kesilişinin birinci yıl dönümü anısına bir fotoğraf çekimi düzenledi.

4 / 27 Wiggles'ın birinci yaş gününü kutlamak isteyen erkek arkadaşı Torz'a parmağının kopuk kısmına takması için minyatür şapkalar hediye etti.

5 / 27 Torz, kolay kolay uygulanamayacak bu fikrini bir başka arkadaşının aynı işlemi yaptırmasından güç alarak hayata geçirmiş.

6 / 27 Son derece sakıncalı bir işlem yaptıran Torz'un parmak kesme kararı ilk vakası değil.

7 / 27 Torz, 2014 yılında erkek arkadaşı tarafından aldatıldıktan sonra, ön kolundaki dövmeyi kesmiş ve bir zarfla erkek arkadaşına göndermişti.

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15 / 27 KOPAN PARMAĞININ YERİNE USB TAKTI Finlandiya'da motorsiklet kazası geçiren bilgisayar programcısı Jerry Jalava, kopan parmağı yerine ucunda USB bulunan bir protez taktı.

16 / 27 İşte Jerry'nin bulduğu o ilginç çözüm...

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