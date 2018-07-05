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Konserveden bakın ne yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Konserve kutusunu kesip yaratıcılığını konuşturdu.

İşte muhteşem yetenek...

Herkesi şaşırtan eşya

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Anahtar Kelimeler:
konserve kutusu yaratıcılık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
onunlamı uğraşıcam yaa
işsizlik bu olsa gerek
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