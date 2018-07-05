Konuşmaları sosyal medyaya yükleyince patronun gerçek yüzü ortaya çıktı!

İşte acılı anne, durumu patronuna mesajla haber verdikten sonra yaşananlar...

Oğlu yoğun bakımda diye işe gidemedi, patronun tepkisi hayrete düşürdü

1 / 17 ABD’de çalışan anne, yoğun bakımdaki oğlunun yanında kalmak istedi ve söz konusu durumu patronuna bildirdi. Ancak patronun cevabı inanılır gibi değildi.

2 / 17 ABD Michigan’da PS Food Mart’ta kasiyer olarak çalışan bir annenin oğlu hastaneye kaldırıldı.

3 / 17 Endişelenen anne oğlunun yanına gitti. Durumu mesajla patronuna haber veren kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu.

4 / 17 Crystal Reynolds Fisher, çalışan yalnız anne. Üç çocuğu var. 30 Haziran’da, 18 yaşındaki en büyük oğlu Jason hastaneye kaldırıldı.

5 / 17 Oğlunun yanına hastaneye giden kadın, Jason’ın yaşam destek sistemine bağlandığını öğrendi. Doktorlar, kan zehirlenmesi yaşadığını ve organlarının iflas etmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

6 / 17 Crystal durumu öğrenince, oğlunun yanında kalmaya karar verdi. Durumu patronu Dawn’a bildirdi. Patronunun cevabı inanılır gibi değildi.

7 / 17 Konuşmanın detayları ise şöyle;

8 / 17 “Merhaba, Dawn, ben Cyrstal. Oğlumun hala yaşam destek sistemine bağlı olduğunu bildirmek istedim. Onun yanında kalmak istiyorum. O iyileşene kadar bir süre işe gelemeyeceğim.” yazdı, Cyrstal. “Biz işleri böyle yürütmeyiz, yani işi bırakıyorsun diye anlıyorum.” cevabını verdi Dawn. “Çocuğum yaşam desteğe bağlı iken nasıl yapıyoruz? Ben ayrıldığımı söylemedim yani, sen beni kovuyorsun.” diye cevapladı Cyrstal. “İşe gelmezsen ayrılmış sayılırsın.” yazdı, Dawn.

9 / 17 Bunun ardından konuşma şiddetlendi. Dawn, drama çekemeyeceğini ve konuşmanın bittiğini yazdı. Halen Cyrstal’ın işe gelmezse işi bırakmış sayılacağı konusunda ısrarcıydı. Cyrstal ise, durumun öyle olmadığını belirtti.

10 / 17 Patronun kalpsizliği karşısında, Cyrstal bir noktada “Ya senin çocuğun böyle olsaydı?” diye sordu. Patronu ise hala işe devam edeceğini belirtti.

11 / 17 Endişeli anne, Dawn ile aralarında geçen konuşmayı, ekran görüntüsünü alarak, Facebook’a yükledi. Konuşmalar internette yayıldı ve destek gördü.

12 / 17 Haberlere çıkan konuşmanın detayları PS Food Mart’ın sahibine bildirildi.

13 / 17 Şirketin sahibi yaptığı açıklama ile Dawn’ı kovduklarını ve Crystal’ı desteklediklerini belirtti. “Biz herkesin yanındayız, özellikle çalışanlarımızın yanındayız. Durum şu anda inceleniyor ama mesajların gerçek olduğu kesinleşti. Durumu hızlıca çözmeye çalışıyoruz. Çalışanımız ile iletişime geçtik ve o istediği kadar oğlunun yanında kalabilir.” diye açıklama yaptı.

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