Köpeği timsaha böyle yem etti

Sanal alemde büyük yankı uyandıran görüntülerde, vicdansız adamın yaptıkları hayvan hakları koruyucularını harekete geçirdi.

Savunmasız köpek timsaha yem oldu!

1 / 67 Yakaladığı yavru köpeği bir poşetin içine kapatarak göle getiren kişi tüm gücüyle köpeği göle fırlatıyor.

2 / 67 Savunmasız köpek ne yaşadığını anlamadan suyun içinde çırpınırken olanlar oluyor.

3 / 67 Kısa süre sonra su üzerinde kalmaya çalışan köpeği bir timsah kapıyor.

4 / 67 Şoke eden görüntüler hayvan hakları savunucularının büyük tepkisine sebep oldu.

5 / 67 İşte o anlar...

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8 / 67 KÖPEKLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ Kurtarma ekipleri onu bulduklarında olması gereken kilonun yarısındaydı.

9 / 67 Ama 2 ay içinde bakın nasıl değişti.

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18 / 67 BAKIN NASIL DEĞİŞTİLER 2 hafta boyunca bir kuyunun içinde mahsur kalan köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

19 / 67 Ve işte kurtarılan köpeğin son hali...

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21 / 67 Lhasa Apso cinsi Soldier ismindeki köpek Harriet Chaplin ismindeki bir kadın tarafından İngiltere sokaklarında bulundu.

22 / 67 Harriet başta Soldier’ın köpek olduğunu anlayamadı. Tüyleri birbirine karışmış ve çamurdan suratı görünmeyen köpeğin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.

23 / 67 Kadın, Soldier’ı hemen veterinere götürdü. Köpeğin tüyleri hem bacağına hem de göz kapaklarına zarar vermişti.

24 / 67 Harriet, Metro’ya “Daha önce böyle bir durumda bir köpeğe rastlamadım. Muhtemelen sokağa terkedilince kimse onunla ilgilenmemişti” dedi.

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26 / 67 İşte sokakta ölmek üzere bulunan köpeğin son hali...

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31 / 67 Atjantin'de zifte bulanmış halde bulunan köpeğin son hali şaşırttı.

32 / 67 Ölüme terk edilen köpek veterinere götürüşerek 5 saat boyunca yıkandı.

33 / 67 Ve işte son görüntüsü...

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37 / 67 İstanbul Esenyurt'ta henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terk edilmişti.

38 / 67 Pascal'a yapılan korkunç eziyet sadece Türkiye'de değil yabancı basında da manşet olmuştu.

39 / 67 Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

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42 / 67 Ve işte Pascal'ın son hali...

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