Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...

Mini kırmızı elbisesi ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken Phoebe, köpeğiyle ilgilenmek için eğildiği anda herkes şaşkına döndü.

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Köpeğinin tuvaletini toplamak için her eğildiğinde hem çevredeikleri hem de muhabirleri hayrete düşüren Phoebe, eteğinin açılmasını hiç mi hiç umursamadı.