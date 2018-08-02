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Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 08:08 | Son Güncelleme

Ünlü aktris Phoebe Price, yine Beverly Hills sokaklarını birbirine kattı.

Köpek gezdirmek için seçtiği kıyafet sebebiyle tüm bakışları üzerine toplayan ünlü isim, frikik konusunda sınır tanımadı.

Phoebe Price yine kimseyi umursamadı!

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Mini kırmızı elbisesi ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken Phoebe, köpeğiyle ilgilenmek için eğildiği anda herkes şaşkına döndü.
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Frikik konusunda sınır tanımayan Phoebe, rahat tavırlarıyla 'Yok artık!' dedirtti.
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Köpeğinin tuvaletini toplamak için her eğildiğinde hem çevredeikleri hem de muhabirleri hayrete düşüren Phoebe, eteğinin açılmasını hiç mi hiç umursamadı.
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Mini eteğine rağmen sokağın ortasında rahatça hareket eden ünlü aktris, bakın magazin muhabirlerine nasıl görüntüler verdi...
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Phoebe'nin köpek gezdirmek için seçtiği diğer kıyafetler....
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Phoebe Price elbise frikik

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