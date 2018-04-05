Köpek yavrusu sanıp evine aldı, ayı çıktı

Bunu fark ettiği ansa, ayının karnını doyurmak için tavukları öldürmeye başlaması oldu.

Köpek yavrusu sandı, ayı çıktı!

1 / 23 Çin'de yaşayan Wang Kayui adlı adam, 2 yıl önce aldığı köpek yavrularının, karınlarını doyurmak için tavukları öldürmeye başladığı fark etti.

2 / 23 Köpekleri veterinere götüren Kayui, hayvanların “Asya Siyah Ayısı” olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı...

3 / 23 Aldığı köpek yavrularının "Asya Siyah Ayısı" olduğunu öğrenen adam küçük bir şok yaşadı.

4 / 23 Çin'in Yunnan bölgesinde yaşayan Wang Kayui isimli adam, iki yıl önce bir Vietnamlı'dan iki köpek yavrusu aldı.

5 / 23 Köpekler büyümeye başladığında bazı farklılıklar gördüyse de, bu durumun köpeklerin cinsinden kaynaklandığını düşündü ve pek ciddiye almadı.

6 / 23 Ancak, köpekler karınlarını doyurmak için tavukları öldürmeye başladığında gerçekten bir gariplik olduğunu düşündü.

7 / 23 Çin'de aldığı köpek yavrularının karınlarını doyurmak için tavukları öldürmeye başladığını gören Wang Kayui isimli adam, hayvanların “Asya Siyah Ayısı” olduğunu öğrenince küçük bir şok yaşadı.

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9 / 23 KUTUP AYISI YAVRUSUNU YEDİ! Kutup ayıları genellikle, anakaradaki akrabalarına göre daha sempatik bir imaja sahip. Ancak doğa bilimcilerin elde ettiği yeni görüntüler hem bu imajı sarsıyor, hem de türün içinde bulunduğu zorlukları ortaya koyuyor...

10 / 23 Fotoğraflardan birinde yetişkin bir kutup ayısı, öldürdüğü yavrunun bedenini buzlar üzerinde sürüklerken görülüyor. Kutup ayıları genellikle fok avlayarak besleniyor. Ancak gıda kaynakları sınırlı hale geldiğinde, başka canlılara, hatta kendi türlerine yönelebiliyor...

11 / 23 Çevre fotomuhabirliği yapan Jenny Ross, bu vakanın örneklerini Norveç'e ait Svalbard takımadalarında görüntüledi...

12 / 23 "Kendi türünü avlama vakaları daima belirli bir oranda yaşanıyordu" diyen Ross, şimdilerdeyse bu gibi olayların giderek sıklaştığına dikkat çekiyor...

13 / 23 Ross, BBC'ye açıklamasında "Bu gibi gözlemler özellikle kutup ayılarının uzun süre gıdadan yoksun halde, karada mahsur kaldığı durumlarda artıyor" derken, bunu iklim değişimi dolayısıyla denizdeki buzlanmanın ortadan kalkmasına bağlıyor...

14 / 23 Gazeteci, fotoğrafları ve bunun ardında yatan öyküyü, Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık kongresine sundu. Geçen yıl Temmuz'da yaşanan olayla ilgili bir başka makale de daha önce kutup dergisi Arctic'te yayınlanmıştı...

15 / 23 Ross’a göre, yetişkin kutup ayısının yavruyu, fokları avlamakta kullanılan yöntemle, başından sertçe ısırarak öldürdü. Ardından sakin bir yere götürerek yedi...

16 / 23 Olayın yaşandığı Olgastretet geçidi, Svalbard'da en büyük iki adayı bağlıyor. Genellikle bu boğaz yıl boyunca buzla kaplı olurdu, ancak Kutuplardaki buzulların çekilmesi nedeniyle, şimdilerde uzun dönemler, buzsuz kalıyor...

17 / 23 Fok avlamak için platform olarak kullandıkları buz platformlarından mahrum kalan ayılar da karınlarını başka şekilde doyurmaya çalışıyor...

18 / 23 Ross, ayıların insanlardan kalan çöp ve yiyeceklerle kuş yumurtalarının peşine düştüğünü anlatıyor, ancak bunların kutup ayısı cüssesinde bir hayvanın enerji ihtiyacını karşılayamayacağının altını çiziyor...

19 / 23 "Bir diğer ayıyı avlamak ise yiyecek bulmak için iyi bir fikir...

20 / 23 İri bir yetişkin erkek için, bir yavruyu avlamak pek de zor değil...

21 / 23 Denizdeki buzlar yok oldukça, bu tür davranışlar giderek daha yaygın hale gelebilir." diyor.

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