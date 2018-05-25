Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?

Bilime göre bu durumun bir açıklaması var. İşte o açıklama...

Köpekler ezan sesi duyunca neden birlikte uluyor?

1 / 16 Az çok hepimiz bu olayı tecrübe etmişizdir. Hafif yağmurlu ve puslu bir akşam evinize doğru yürümektesiniz.

2 / 16 Birden camilerden akşam ezanı sesi yükseliyor ve o da ne? Sokak köpeklerinin hepsi bir ağızdan uluyup havlamaya başlıyor! Peki ama neden?

3 / 16 Bilimin bu konuda bir açıklaması var. Evvela şunu belirtmek gerekir ki köpekler sadece ezan sesine tepki vermiyor.

4 / 16 Yakınlarından fazlaca sesli geçen bir ambulansın veya itfaiye aracının sirenine de tepki veriyorlar.

5 / 16 Fakat biz en sık ezan sesine verdikleri tepkiye şahit olduğumuz için, köpeklerin sadece ezan okunurken uluduklarını zannediyoruz.

6 / 16 En basit açıklama olarak çoğu insan, köpeklerin çok akıllı hayvanlar oldukları için ezanın ardındaki çağrının farkına vararak buna cevap verdiklerini söylüyorlar.

7 / 16 Ambulans sirenleri için de köpeklerin bu sesleri duyduklarında bir facia olduğunu anladıklarını ve havlayıp uluyarak üzüntülerini belirttiklerini söyleyenler var.

8 / 16 Peki köpeklerin uluyup havlamasının ardındaki bilimsel sebepler neler? Aslında bir değil, birkaç sebepten ötürü köpeklerin bu tepkiyi gösterdikleri belirtiliyor.

9 / 16 Köpeklerin duyu hassasiyetleri insanınkinden daha uç sınırlara erişebiliyor. Yani köpekler bizim duyamadığımız tiz sesleri de duyabiliyorlar.

10 / 16 Bu sebeple uzmanlar köpeklerin aşırı gürültülü seslerde kulaklarından rahatsız olduklarını ve buna tepki olarak havlayıp uluduklarını söylüyorlar.

11 / 16 Bu aşırı gürültülü sesler de genellikle hoparlörler aracılığıyla güçlendirilmiş birtakım sesler, ambulans ve itfaiye gibi araçların sirenleri vb. seslerdir.

12 / 16 2. sebep ise klasik koşullanma. Pavlov'un köpeğini hepimiz duymuşuzdur. Pavlov köpeğine önce zil sesi çalıyor ve sonra et veriyordu.

13 / 16 Bir süre sonra köpeğin zil sesini duyduğunda daha et verilmeden salya akıttığı gözlemlendi.

14 / 16 Pavlov'un köpeği zil sesinden sonra daima etin sahibi olacağını zannedip kendini koşullamıştı.

15 / 16 Sokak köpekleri de aynı bu deneydeki gibi gürültülü sesleri duyar duymaz kulaklarının rahatsız olacağını zannediyor olabilirler.