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Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Sokakta yürürken ezan sesinin duyulmasıyla havlamaya başlayan köpekler hepimizin dikkatini çekmiştir.

Bilime göre bu durumun bir açıklaması var. İşte o açıklama...

Köpekler ezan sesi duyunca neden birlikte uluyor?

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Az çok hepimiz bu olayı tecrübe etmişizdir. Hafif yağmurlu ve puslu bir akşam evinize doğru yürümektesiniz.
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Birden camilerden akşam ezanı sesi yükseliyor ve o da ne? Sokak köpeklerinin hepsi bir ağızdan uluyup havlamaya başlıyor! Peki ama neden?
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Bilimin bu konuda bir açıklaması var. Evvela şunu belirtmek gerekir ki köpekler sadece ezan sesine tepki vermiyor.
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Yakınlarından fazlaca sesli geçen bir ambulansın veya itfaiye aracının sirenine de tepki veriyorlar.
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Fakat biz en sık ezan sesine verdikleri tepkiye şahit olduğumuz için, köpeklerin sadece ezan okunurken uluduklarını zannediyoruz.
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En basit açıklama olarak çoğu insan, köpeklerin çok akıllı hayvanlar oldukları için ezanın ardındaki çağrının farkına vararak buna cevap verdiklerini söylüyorlar.
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Ambulans sirenleri için de köpeklerin bu sesleri duyduklarında bir facia olduğunu anladıklarını ve havlayıp uluyarak üzüntülerini belirttiklerini söyleyenler var.
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Peki köpeklerin uluyup havlamasının ardındaki bilimsel sebepler neler? Aslında bir değil, birkaç sebepten ötürü köpeklerin bu tepkiyi gösterdikleri belirtiliyor.
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Köpeklerin duyu hassasiyetleri insanınkinden daha uç sınırlara erişebiliyor. Yani köpekler bizim duyamadığımız tiz sesleri de duyabiliyorlar.
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Bu sebeple uzmanlar köpeklerin aşırı gürültülü seslerde kulaklarından rahatsız olduklarını ve buna tepki olarak havlayıp uluduklarını söylüyorlar.
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Bu aşırı gürültülü sesler de genellikle hoparlörler aracılığıyla güçlendirilmiş birtakım sesler, ambulans ve itfaiye gibi araçların sirenleri vb. seslerdir.
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2. sebep ise klasik koşullanma. Pavlov'un köpeğini hepimiz duymuşuzdur. Pavlov köpeğine önce zil sesi çalıyor ve sonra et veriyordu.
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Bir süre sonra köpeğin zil sesini duyduğunda daha et verilmeden salya akıttığı gözlemlendi.
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Pavlov'un köpeği zil sesinden sonra daima etin sahibi olacağını zannedip kendini koşullamıştı.
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Sokak köpekleri de aynı bu deneydeki gibi gürültülü sesleri duyar duymaz kulaklarının rahatsız olacağını zannediyor olabilirler.
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Yani köpekler de klasik koşullanma ile kulakları rahatsız olmasa bile duydukları herhangi bir sese tepki olarak anında havlayıp uluyor olabilirler.
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Anahtar Kelimeler:
köpek ezan havlamak ulumak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
köpekler niye uliyeaaa
Mynet hayret ettim bir haberide evrim sapkınlığına bağlamadınız.!!!
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