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Köpekleri yeni doğan bebeği kıskanmasın diye...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.01.2018 07:53 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Michael ve Emma McGowan çiftinin ise Molly adındaki köpekleri adeta çocukları gibiydi. Ancak güzel bir haberle ailenin düzeni tamamen değişecekti. Aileye katılacak minik üyeyle birlikte Molly kendini kötü hissetmesin diye Michael McGowan harika bir şey düşündü...

Bebeği olunca köpeği kıskanmasın diye ona müthiş bir ev yaptı

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Michael ve Emma McGowan çiftinin köpekleri Molly adeta onların çocuğu gibi.
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Ama çift bir bebeklerinin olacağını öğrendi. Çift, köpekleri Molly'nin ailenin yeni üyesinden dolayı kendini kötü hissetmemesi ve evde bir yeri olduğunu düşünmesi için harika bir çözüm buldu.
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Evin hiç kullanmadıkları ve duvarla örülü olan merdiven boşluğunu Molly'e ait bir oda haline getirmeye karar verdiler.
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Önce sadece bir priz deliğinden görebildikleri boşluğun duvar kırılınca yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir alan olduğunu gördüler.
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İlk bakışta korkutucu dursa da Molly için gayet yeterli bir alandı.
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Önce minik odanın kapısı takıldı, ahşap doğramalar özenle hazırlanmıştı.
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Alçıpanlar takıldıktan sonra ise minik boşluk bir oda gibi görünmeye başlamıştı
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Alçıyla boşluklar dolduruldu ve yalıtım sağlandı.
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Sonrasında yapıştırılan duvar kağıdı ise odanın mükemmel olacağının habercisi gibiydi...
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Ardından odanın tüm havasını değiştiren aydınlatma sistemi kuruldu.
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Odanın son hali nasıl mı oldu?
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İşte cevabı...
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bebek köpek Oda

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