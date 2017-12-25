Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Son Güncelleme 50 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 14:32 |50 dakika önce

Bulgar hükümeti tarafından ölümsüzleştirilen kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri dünyada yankı uyandırdı. Dünya tarihini değiştiren birçok olayı yıllar öncesinden tahmin eden ve şimdiye kadar pek çok kehanetinin gerçekleştiği görülen Bulgar kahin Baba Vanga 2018 için 2 kehanette bulunmuştu.

Dünyayı bitiren kehanetler

Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetti. İnsanlığın geleceği hakkında yüzlerce kehanette bulunduğu söyleniyor.

1 / 61 HER KEHANETİ ÇIKIYOR Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetti. İnsanlığın geleceği hakkında yüzlerce kehanette bulunduğu söyleniyor. %85'lik bir doğruluk oranı var gelecek hakkında öngördüklerinin. Kendisi bu kehanetleri Petrich, Bulgaristan'daki evinden yaptı.

2 / 61 ÇOĞU KEHANETİ SURİYE HAKKINDA Çoğu kehanetinde, Suriye hakkında uyarılarda bulunduğu söyleniyor. Ayrıca nükleer savaş ve ABD Başkanı hakkında da söylediği birkaç şey var.

3 / 61 DÜNYAYI BİTİREN KEHANETLER Son aylardaki küresel iklim problemleri ve Kuzey Kore-Amerika arasındaki nükleer gerginlikten de söz ediyor.

4 / 61 Vanga, dünyanın 'savaşlarla çöplüğe döneceğini', 'neredeyse tüm yaşamın yok olacağını' öngördü.

5 / 61 Vanga'ya göre bu 2010'daki Arap Baharı ile başlayıp Suriye'de 'Müslümanların Avrupalılara karşı kimyasal silah kullanmasıyla' devam edecek, sonuç olarak 2043 yılında bir halifenin Roma'da ortaya çıkmasıyla bitecek.

6 / 61 Kehanetlerinden birinde, çoğu insanın kimyasal silahların yol açtığı cilt kanserinden öleceğini söylemişti.

7 / 61 Uzmanlar bunu yakınlarda Suriye'de yaşananlarla karşılaştırıyor. Aynı zamanda 45. ABD Başkanının ülkesinde krize yol açacağını ve ülkenin sonunu getireceğini söylemişti. Başka bir iddiaya göre, 11 Eylül saldırılarını da öngördü. İki kuşun Amerika'nın kalbine saldıracağını belirtmişti. 1989 yılında tam olarak şunları dedi:

8 / 61 Vanga'nın takipçileri, 2004 yılında yaşanan tsunamiyi de önceden gördüğünü düşünüyor. Büyük bir dalganın büyük bir kıyıya vuracağını; insanların, kasabaların ve neredeyse her şeyin su altında kalacağını söylemişti.

9 / 61 "Korku, korku! Amerikalı kardeşler iki kuşun saldırısıyla düşecekler. İki kurt bir çalının arkasında uluyacak ve masum kanı dökülecek." Kimisi de 'Soğuk bölgeler ısınacak ve volkanlar uyanacak...' dediğinde küresel ısınmayı öngördüğünü düşünüyor.

10 / 61 Obama'yı bilen Baba Vanga'nın kehanetleri Trump hakkındaki iddiaları doğruluyor mu? ‘Balkanların Nostradamusu’ Baba Vanga, Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Zira Barack Obama’nın seçilmesiyle ‘ABD’nin 44. başkanı siyah olacak’ kehaneti doğrulanan Vanga’ya göre, 45. başkan Seçilen Trump...

11 / 61 ABD Başkanı Barack Obama’nın ABD’nin 44. ve ilk siyah başkanı olacağını bilen Baba Vanga’nın kehanetleri, 8 Kasım’daki seçimlerin ardından bir kez daha basının ilgi odağı. Zira Bulgar kahine göre, ABD’nin 45. başkanı ülkenin son başkanı olacak. Trump’ın seçilmesinin ardından ABD’de her şeyin kötüye gideceğine söyleyenler, Baba Vanga’nın bu kehanetini de kanıt olarak kullanıyor.

12 / 61 Bulgar kahin Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında öldüğünde geride pek çok kehanetini de bırakmıştı.

13 / 61 ABD Başkanı Barack Obama’nın ABD’nin 44. ve ilk siyah başkanı olacağını bilen Baba Vanga’nın kehanetleri, 8 Kasım’daki seçimlerin ardından bir kez daha basının ilgi odağı.

14 / 61 Zira Bulgar kahine göre, ABD’nin 44. başkanı ülkenin son başkanı olacak. Trump’ın seçilmesinin ardından ABD’de her şeyin kötüye gideceğine söyleyenler, Baba Vanga’nın bu kehanetini de kanıt olarak kullanıyor.

15 / 61 Son yüzyılın en büyük kahini Bulgar Baba Vanga'nın korkutan kehanetleri bir bir gerçekleşiyor... Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

16 / 61 Baba kehanetinde, bildiğimiz haliyle Avrupa'nın 2016 yılı sonunda 'varoluşunun biteceğini' söylemişti.

17 / 61 Baba Vanga'ya göre kıta 'hemen hemen boş' kalacak, hatta 'neredeyse hiçbir bir yaşam formunun bulunmadığı çorak bir araziye' dönüşecek.

18 / 61 Baba'ya inananlar, ilişkilerin kopması yüzünden Avrupa'da bir savaş çıkmasından endişe ediyor.

19 / 61 Vanga, aşırıcıların Avrupa'ya karşı kimyasal silah kullanacağını da öne sürmüştü.

20 / 61 Öte yandan ölümünden önce Bulgar kahin, büyük bir Müslüman savaşı olacağını söylemiş, bu kehanet terör örgütü IŞİD'in doğuşuyla ilişkilendirilmişti.

21 / 61 Hatta Baba Vanga Suriye'de büyük Müslüman savaşı olacağını da öngörmüştü.

22 / 61 Baba Vanga, 1989 senesinde, ABD'de 11 Eylül 201'de düzenlenen terör saldırısını bilmişti.

23 / 61 1942'de ise Bulgaristan'ın sosyalist bir ülke olacağını öngörmüş, Kral Boris'e ise Ağustos 1943'te öleceğini söylemişti ki Kral 28 Ağustos'ta ölürken, 1944'te Bulgaristan komünist bir ülke oldu.

24 / 61 Vanga, göğüs kanserinden ölmeden önce, bu 'yeteneğinin' Fransa'da yaşayan 10 yaşında bir kıza geçeceğini söylemişti.

25 / 61 Baba Vanga'nın gelecekle ilgili diğer kehanetleri arasında ise şunlar yer alıyor...

26 / 61 O bir kahin.. Bulgaristan’ın bir köyünde yaşayıp orada öldü

27 / 61 Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

28 / 61 16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

29 / 61 Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

30 / 61 Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.

31 / 61 İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yaşında hayata veda etti.

32 / 61 Vangelia Gushterova ya da kısaca Vanga Sovyetler'in çöküşünü bildi. Prenses Diana'nın ölümünü de..

33 / 61 İkinci Dünya Savaşı’nın sonucundan Gandi’nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama’nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu...

34 / 61 Önümüzdeki sonraki yıllar için öngördükleri ise hiç de iç açıcı görünmüyor. İşte Baba Vanga’nın 2015 sonrası için kehanetleri

35 / 61 2016 - Avrupa nufüsu gittikçe azalıyor…

36 / 61 2 KEHANETTEN BAHSETMİŞTİ 2018- Baba Vanga, 2018 yılı için de 2 önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki, Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın yeni ‘süper gücü’ olacağı. İkincisi ise, Venüs’te ‘yeni bir enerji türünün’ keşfedileceği...

37 / 61 2023-Dünya’nın yörüngesi hafifçe değişecek.

38 / 61 2025-Avrupa hala biraz yerleşim alanı.

39 / 61 2028-Yeni enerji kaynağı geliştirilecek. (Muhtemelen termonükleer reaksiyon kontrolü) Açlık problem olmaktan çıkacak.Venus’e pilotlu uzay yolculuğu uygulanacak.

40 / 61 2033-Kutup buzları eriyecek. Dünya okyanus seviyesi yükselecek

41 / 61 2043 - Müslüman bir devlet yeniden Avrupa'nın tek hükümdarı olacak

42 / 61 2046-Yapay organlar üretilecek. Vücut organı değişimi, gözde tedavi yöntemi olacak.

43 / 61 2066- Müslümanların elinde olan Roma’ya saldırı sırasında, ABD iklim değişikliği yapan yeni silahını kullanacak.(Ani donma)

44 / 61 2076- Sınıf ayrımı kalkacak. Tüm dünyada Komünizm hakim olacak!

45 / 61 2084- Doğanın yeniden doğuşu

46 / 61 2088- Yeni Hastalık: İnsanlar saniyeler içinde yaşlanacak

47 / 61 2091- Hastalığın tedavisi bulunacak

48 / 61 2100- İnsan yapımı Güneş, Dünya’nın karanlık tarafını da aydınlatmaya başlayacak.

49 / 61 2125- Macaristan’da, uzaydan sinyal alınacak. (İnsanlar tekrar Vanga’yı hatırlayacak)

50 / 61 2130- Uzaylıların önerisiyle su altında Koloniler kurulacak.

51 / 61 2154-Hayvanlar yarı-insanlaşacak.

52 / 61 2167- Yeni bir Din ortaya çıkacak...

53 / 61 2170- Büyük kıtlık/kuraklık

54 / 61 2183-Mars’taki koloni nükleer ulus haline geliyor ve Dünya’dan bağımsızlık istiyor. (ABD’nin İngiltere’den bağımsızlık istediği tarzda…)

55 / 61 2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.

56 / 61 2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyrukluyıldızla çarpışma tehditi altında.

57 / 61 2288- Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar.

58 / 61 2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...

59 / 61 2480- İnsan yapımı iki güneş çarpışacak. Dünya tekrar karanlıkta kalacak.

60 / 61 3005- Mars’ta savaş...