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Korku filmi değil gerçek!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Özellikle Kuzey Irak ve Hakkari çevresinde bulunan bu örümcek Amerikalı askerlerin değimiyle "camel spider" (deve örümceği)

Bu tehlikeli eklembacaklı türü, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapanlar tarafından çok iyi bilinir.

Güneş battıktan sonra ortaya çıkıyor

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Kuzey Irak çöllerinden akın akın gelen bu böcek, görüntüsüyle dehşete düşürüyor.
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Türkiye'de ismi "böğ" olarak biliniyor. Böğü, böyü olarak da kullanılıyor.
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Sarı ömer ismini ise Hakkari komandolarının verdiği söyleniyor.
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Bir diğer bilinen ismi ise; sarıkız. Bilimsel olarak solifugae adıyla biliniyor.
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Amerikalı askerler arasında ise "camel spider(deve örümceği)" olarak biliniyor.
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Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen türün zehirli olmamasına rağmen çok saldırgan olduğu ve güçlü çene yapısıyla et yiyebildiği bilirtiliyor.
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Çölün bu saldırgan sakinlerinin avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar bile var.
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En çok 55 gram ağırlığında oluyor, bacaklar dahil uzunlukları ise 13 santimi geçebiliyor.
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Bu örümceğin çok hızlı hareket ettikleri ve 1 metreye kadar sıçrama özelliği olduğu biliniyor.
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İri görünümleri nedeniyle halk arasında paniğe neden olan örümceklerin ısırabileceği, hatta et dahi kopartabildikleri vurgulanıyor.
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Ağını örüp, avını bekleyen örümcek, yakınlardaki peygamber devesinin ilgisini çekti.
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Örümceğin boyutuna ve ağına aldırmayan peygamber devesi, bu böceği kendine yem etmeye karar verdi.
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Örümcek, ağına rağmen peygamber devesine yem olmaktan kurtulamadı.
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Anahtar Kelimeler:
Örümcek peygamber devesi av

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