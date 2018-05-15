Korku filmi değil gerçek!

Bu tehlikeli eklembacaklı türü, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapanlar tarafından çok iyi bilinir.

Güneş battıktan sonra ortaya çıkıyor

1 / 32 Kuzey Irak çöllerinden akın akın gelen bu böcek, görüntüsüyle dehşete düşürüyor.

2 / 32 Türkiye'de ismi "böğ" olarak biliniyor. Böğü, böyü olarak da kullanılıyor.

3 / 32 Sarı ömer ismini ise Hakkari komandolarının verdiği söyleniyor.

4 / 32 Bir diğer bilinen ismi ise; sarıkız. Bilimsel olarak solifugae adıyla biliniyor.

5 / 32 Amerikalı askerler arasında ise "camel spider(deve örümceği)" olarak biliniyor.

6 / 32 Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen türün zehirli olmamasına rağmen çok saldırgan olduğu ve güçlü çene yapısıyla et yiyebildiği bilirtiliyor.

7 / 32 Çölün bu saldırgan sakinlerinin avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar bile var.

8 / 32 En çok 55 gram ağırlığında oluyor, bacaklar dahil uzunlukları ise 13 santimi geçebiliyor.

9 / 32 Bu örümceğin çok hızlı hareket ettikleri ve 1 metreye kadar sıçrama özelliği olduğu biliniyor.

10 / 32 İri görünümleri nedeniyle halk arasında paniğe neden olan örümceklerin ısırabileceği, hatta et dahi kopartabildikleri vurgulanıyor.

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17 / 32 Ağını örüp, avını bekleyen örümcek, yakınlardaki peygamber devesinin ilgisini çekti.

18 / 32 Örümceğin boyutuna ve ağına aldırmayan peygamber devesi, bu böceği kendine yem etmeye karar verdi.

19 / 32 Örümcek, ağına rağmen peygamber devesine yem olmaktan kurtulamadı.

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