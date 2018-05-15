Korku filmi değil gerçek!

Bu tehlikeli eklembacaklı türü, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapanlar tarafından çok iyi bilinir.
Güneş battıktan sonra ortaya çıkıyor
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Kuzey Irak çöllerinden akın akın gelen bu böcek, görüntüsüyle dehşete düşürüyor.
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Türkiye'de ismi "böğ" olarak biliniyor. Böğü, böyü olarak da kullanılıyor.
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Sarı ömer ismini ise Hakkari komandolarının verdiği söyleniyor.
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Bir diğer bilinen ismi ise; sarıkız. Bilimsel olarak solifugae adıyla biliniyor.
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Amerikalı askerler arasında ise "camel spider(deve örümceği)" olarak biliniyor.
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Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen türün zehirli olmamasına rağmen çok saldırgan olduğu ve güçlü çene yapısıyla et yiyebildiği bilirtiliyor.
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Çölün bu saldırgan sakinlerinin avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar bile var.
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En çok 55 gram ağırlığında oluyor, bacaklar dahil uzunlukları ise 13 santimi geçebiliyor.
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Bu örümceğin çok hızlı hareket ettikleri ve 1 metreye kadar sıçrama özelliği olduğu biliniyor.
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İri görünümleri nedeniyle halk arasında paniğe neden olan örümceklerin ısırabileceği, hatta et dahi kopartabildikleri vurgulanıyor.
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Ağını örüp, avını bekleyen örümcek, yakınlardaki peygamber devesinin ilgisini çekti.
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Örümceğin boyutuna ve ağına aldırmayan peygamber devesi, bu böceği kendine yem etmeye karar verdi.
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Örümcek, ağına rağmen peygamber devesine yem olmaktan kurtulamadı.
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