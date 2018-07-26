Korkulan oldu! Dünya kavruluyor

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu Birleşik Krallık toprakları, kavruluyor.
Ölümcül yaz!
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Yemyeşil parkları ve doğasıyla ünlü İngiltere'de, bu yaz her şey çok farklı.
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Önümüzdeki 24 saatte ise, 37 dereceyle sıcaklık rekoru kırılabilir.
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Yeşil parklar sapsarı oldu.
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Bu görüntü, geçmişte kaldı.
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Korkutan uyarı ise, milletvekillerinden geldi.
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2050 yılına kadar sıcak havadan İngiltere'de her yıl 7 bin kişi ölebilir.
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Yerel yönetimler özellikle saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkılmamasını istiyor.
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Sıcak havadan rahatsızlanan yüzlerce kişi ise hastanelere başvuruyor.
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İngiliz medyası, güneş çarpmasının belirtilerine haberlerinde yer veriyor.
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Sıcaktan bunalanlar yüzmek için nehirleri tercih ediyor.
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Tüm Avrupa aşırı sıcak ve kuraklıkla boğuşuyor.
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Almanya'da Kitzingen kenti sıcaklık rekoru kırdı.
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Şehirde ölçülen sıcaklık 40,3 dereceye ulaştı.
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Binlerce insan, ülkenin kuzeyindeki plajlara koştu.
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ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix'te sabah saatlerinde termometreler 37 dereceyi gösteriyor.
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Öğle saatlerinde ise hava sıcaklığı 46 dereceyi buluyor.
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Geçen yıl aşırı sıcak nedeniyle yolcu uçaklarının havalanamadığı kentin sakinleri, bu yaz da çaresiz.
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Evsizler, klimalı tramvaylara binerek sıcak dalgasından kaçmaya çalışıyor.
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Sıcaktan uçağın kanadının altına saklanan bir görevli.
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Ülkenin en yüksek beşinci nüfusa sahip şehri olan Phoenix'te binlerce ağaç dikilerek sıcaklık düşürülmeye çalışılıyor.
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Amerika'nın en önde gelen simgeleri arasında yer alan yüksek binaların çatılarında artık yeşil örtüler var.
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Phoenix'te geçen sene sıcak yüzünden 155 kişi hayatını kaybetmişti.
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ABD ünlü doğal alanı Yosemite Ulusal Parkı ise, orman yangınları nedeniyle kapatıldı.
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California eyaletinde bulunan parkta kamp yapanlar, çadırlarını toplayıp kaçıyor.
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Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika'da, sıcaklıkların 34 dereceyi bulmasıyla alarm verildi.
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Ülkenin bazı bölgelerinde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı.
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Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananlar, 2 bin Euro'ya kadar para cezası alacak.
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Hatta, 8 ila 14 gün hapis cezası tehlikesi de var.
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Belçika'nın komşusu Hollanda'da da durum farklı değil.
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Sarı alarma geçilen ülkede başkent Amsterdam’da aşırı sıcaklardan dolayı 12 köprü kapatıldı, gemi trafiğinde aksamalar yaşanıyor.
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Pazartesi gününden itibaren Ulusal Aşırı Sıcaklık Planı hayata geçirildi.
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Hollanda'da en uzun kuraklık 1976'da yaşanmıştı.
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Halihazırda ülkede iki hafta daha yeterince yağmur yağmaması halinde 100 yılda bir gerçekleşen kuraklığın tekrar yaşanması bekleniyor.
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Fransa'da da bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanıyor.
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Kavurucu güneş sıcaklığı 38 dereceye kadar yükseltecek.
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Başkent Paris'te 31 derecenin görülmesiyle turuncu alarm verildi.
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Akdeniz sahilleri ise tıklım tıklım.
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İskandinavya ülkesi İsveç, son 66 yılın en sıcak yazını yaşıyor.
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Aşırı sıcaklar, İsveç'te orman yangınlarına neden oldu.
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80 noktadan yükselen alevlerin önüne geçilemiyor.
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Ülke uluslararası yardım talebinde bulundu.
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Savaş uçakları ise itfaiyenin ulaşamadığı bölgeye bomba atarak yangına müdahale etti. Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yarattığını ve alanda bulunan oksijeni yok ederek yangını söndürdüğünü söyledi.
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Ülkede ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.
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Devlet televizyonu SVT, 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik veya mangal yapanların 2 yıl hapis cezası alabileceğini duyurdu.
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İspanya Pamplona'daki Arga Nehri'ne atlayan gençler.
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Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de ise hava sıcaklığı 51,3 derece.
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Öğle saatlerinde kimse sokağa çıkamıyor..
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Yalnızca plajlarda insanlar var.
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Japonya'da aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 80'i aştı.
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Japonya, tarihinin en sıcak yaz mevsimini geçiriyor. Sıcak hava ekonomiyi vurdu, sebze-meyve fiyatları yüzde 65 yükseldi.
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Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği ülkede, 30 binden fazla insan hastanelere başvurdu.
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Japonya'nın komşusu Güney Kore'de de sıcaklar can alıyor, 14 insan yaşamını yitirdi.
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Türkiye'de Marmaris'te 40 derecenin altında deniz keyfi.
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Şiddetli sağanak yağmurun yağdığı İstanbul'da ise, Boğaz'a atlayanlar var.
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İngiltere'de yaşanan korkunç değişimin öncesi...
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