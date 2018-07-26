Korkulan oldu! Dünya kavruluyor

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu Birleşik Krallık toprakları, kavruluyor.

Ölümcül yaz!

1 / 73 Yemyeşil parkları ve doğasıyla ünlü İngiltere'de, bu yaz her şey çok farklı.

2 / 73 Önümüzdeki 24 saatte ise, 37 dereceyle sıcaklık rekoru kırılabilir.

3 / 73 Yeşil parklar sapsarı oldu.

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6 / 73 Bu görüntü, geçmişte kaldı.

7 / 73 Korkutan uyarı ise, milletvekillerinden geldi.

8 / 73 2050 yılına kadar sıcak havadan İngiltere'de her yıl 7 bin kişi ölebilir.

9 / 73 Yerel yönetimler özellikle saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkılmamasını istiyor.

10 / 73 Sıcak havadan rahatsızlanan yüzlerce kişi ise hastanelere başvuruyor.

11 / 73 İngiliz medyası, güneş çarpmasının belirtilerine haberlerinde yer veriyor.

12 / 73 Sıcaktan bunalanlar yüzmek için nehirleri tercih ediyor.

13 / 73 Tüm Avrupa aşırı sıcak ve kuraklıkla boğuşuyor.

14 / 73 Almanya'da Kitzingen kenti sıcaklık rekoru kırdı.

15 / 73 Şehirde ölçülen sıcaklık 40,3 dereceye ulaştı.

16 / 73 Binlerce insan, ülkenin kuzeyindeki plajlara koştu.

17 / 73 ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix'te sabah saatlerinde termometreler 37 dereceyi gösteriyor.

18 / 73 Öğle saatlerinde ise hava sıcaklığı 46 dereceyi buluyor.

19 / 73 Geçen yıl aşırı sıcak nedeniyle yolcu uçaklarının havalanamadığı kentin sakinleri, bu yaz da çaresiz.

20 / 73 Evsizler, klimalı tramvaylara binerek sıcak dalgasından kaçmaya çalışıyor.

21 / 73 Sıcaktan uçağın kanadının altına saklanan bir görevli.

22 / 73 Ülkenin en yüksek beşinci nüfusa sahip şehri olan Phoenix'te binlerce ağaç dikilerek sıcaklık düşürülmeye çalışılıyor.

23 / 73 Amerika'nın en önde gelen simgeleri arasında yer alan yüksek binaların çatılarında artık yeşil örtüler var.

24 / 73 Phoenix'te geçen sene sıcak yüzünden 155 kişi hayatını kaybetmişti.

25 / 73 ABD ünlü doğal alanı Yosemite Ulusal Parkı ise, orman yangınları nedeniyle kapatıldı.

26 / 73 California eyaletinde bulunan parkta kamp yapanlar, çadırlarını toplayıp kaçıyor.

27 / 73 Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika'da, sıcaklıkların 34 dereceyi bulmasıyla alarm verildi.

28 / 73 Ülkenin bazı bölgelerinde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı.

29 / 73 Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananlar, 2 bin Euro'ya kadar para cezası alacak.

30 / 73 Hatta, 8 ila 14 gün hapis cezası tehlikesi de var.

31 / 73 Belçika'nın komşusu Hollanda'da da durum farklı değil.

32 / 73 Sarı alarma geçilen ülkede başkent Amsterdam’da aşırı sıcaklardan dolayı 12 köprü kapatıldı, gemi trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

33 / 73 Pazartesi gününden itibaren Ulusal Aşırı Sıcaklık Planı hayata geçirildi.

34 / 73 Hollanda'da en uzun kuraklık 1976'da yaşanmıştı.

35 / 73 Halihazırda ülkede iki hafta daha yeterince yağmur yağmaması halinde 100 yılda bir gerçekleşen kuraklığın tekrar yaşanması bekleniyor.

36 / 73 Fransa'da da bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanıyor.

37 / 73 Kavurucu güneş sıcaklığı 38 dereceye kadar yükseltecek.

38 / 73 Başkent Paris'te 31 derecenin görülmesiyle turuncu alarm verildi.

39 / 73 Akdeniz sahilleri ise tıklım tıklım.

40 / 73 İskandinavya ülkesi İsveç, son 66 yılın en sıcak yazını yaşıyor.

41 / 73 Aşırı sıcaklar, İsveç'te orman yangınlarına neden oldu.

42 / 73 80 noktadan yükselen alevlerin önüne geçilemiyor.

43 / 73 Ülke uluslararası yardım talebinde bulundu.

44 / 73 Savaş uçakları ise itfaiyenin ulaşamadığı bölgeye bomba atarak yangına müdahale etti. Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yarattığını ve alanda bulunan oksijeni yok ederek yangını söndürdüğünü söyledi.

45 / 73 Ülkede ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.

46 / 73 Devlet televizyonu SVT, 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik veya mangal yapanların 2 yıl hapis cezası alabileceğini duyurdu.

47 / 73 İspanya Pamplona'daki Arga Nehri'ne atlayan gençler.

48 / 73 Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de ise hava sıcaklığı 51,3 derece.

49 / 73 Öğle saatlerinde kimse sokağa çıkamıyor..

50 / 73 Yalnızca plajlarda insanlar var.

51 / 73 Japonya'da aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 80'i aştı.

52 / 73 Japonya, tarihinin en sıcak yaz mevsimini geçiriyor. Sıcak hava ekonomiyi vurdu, sebze-meyve fiyatları yüzde 65 yükseldi.

53 / 73 Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği ülkede, 30 binden fazla insan hastanelere başvurdu.

54 / 73 Japonya'nın komşusu Güney Kore'de de sıcaklar can alıyor, 14 insan yaşamını yitirdi.

55 / 73 Türkiye'de Marmaris'te 40 derecenin altında deniz keyfi.

56 / 73 Şiddetli sağanak yağmurun yağdığı İstanbul'da ise, Boğaz'a atlayanlar var.

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58 / 73 İngiltere'de yaşanan korkunç değişimin öncesi...

59 / 73 Ve sonrası...

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