Korkunç anlar! Şehri böyle ele geçirdi

İran'ın Yezd kentinde meydana gelen fırtına, kent merkezine doğru ilerleyen fotoğraflandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar 'baş döndürücü' diye yorumlar aldı.

İran'da kum fırtınası

1 / 10 İran'da çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, dünyada büyük ses getirdi.

2 / 10 Güzelliği dillere destan tarihi Yezd kentini yutan bir kum fırtınası, Matthias Schmidt ve Hasan Parian tarafından kadraja alındı.

3 / 10 Dehşete düşüren karelerde devasa bir beyaz kütlenin kent merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

4 / 10 Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğrafların çekildiği zaman dilimi, öğleden sonra 15.00 suları.

5 / 10 Film sahnelerini hatırlatan anlarda insanlar korkuyla kapalı yerlere kaçıştı.

6 / 10 Yerel halkın yanı sıra turistler de kum fırtınasından nasibini aldı.

7 / 10 Fırtınanın şehrin üstüne kabus gibi çökmesiyle gökyüzü turuncu renge büründü.

8 / 10 İran resmi medyası, görüntüleri yayınlanan fırtınayı 'baş döndürücü' olarak tanımladı.

9 / 10 Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında yer alan Yezd, müthiş mimarisi ve rüzgar kuleleriyle İran'ın en çok turist çeken şehirlerinden biri.