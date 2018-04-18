Korkunç anlar! Şehri böyle ele geçirdi

İran'ın Yezd kentinde meydana gelen fırtına, kent merkezine doğru ilerleyen fotoğraflandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar 'baş döndürücü' diye yorumlar aldı.
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