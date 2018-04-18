HABER

Korkunç anlar! Şehri böyle ele geçirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

İran'daki kum fırtınası sırasında çekilen fotoğraflar dünyada yankı uyandırdı.

İran'ın Yezd kentinde meydana gelen fırtına, kent merkezine doğru ilerleyen fotoğraflandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar 'baş döndürücü' diye yorumlar aldı.

İran'da kum fırtınası

1 / 10

İran'da çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, dünyada büyük ses getirdi.
2 / 10

Güzelliği dillere destan tarihi Yezd kentini yutan bir kum fırtınası, Matthias Schmidt ve Hasan Parian tarafından kadraja alındı.
3 / 10

Dehşete düşüren karelerde devasa bir beyaz kütlenin kent merkezine doğru ilerlediği görülüyor.
4 / 10

Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğrafların çekildiği zaman dilimi, öğleden sonra 15.00 suları.
5 / 10

Film sahnelerini hatırlatan anlarda insanlar korkuyla kapalı yerlere kaçıştı.
6 / 10

Yerel halkın yanı sıra turistler de kum fırtınasından nasibini aldı.
7 / 10

Fırtınanın şehrin üstüne kabus gibi çökmesiyle gökyüzü turuncu renge büründü.
8 / 10

İran resmi medyası, görüntüleri yayınlanan fırtınayı 'baş döndürücü' olarak tanımladı.
9 / 10

Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında yer alan Yezd, müthiş mimarisi ve rüzgar kuleleriyle İran'ın en çok turist çeken şehirlerinden biri.
10 / 10

Ülkenin güneyindeki kent, 5 bin yıllık bir tarihe uzanıyor. Özellikle Zerdüştler için birçok kutsal mekana ev sahipliği yapıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kum fırtına İRAN

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tırın içini görenler inanamıyor!

Tırın içini görenler inanamıyor!

ABD'li milyarder uyuşturucu kliniğinde öldü!

ABD'li milyarder uyuşturucu kliniğinde öldü!

Geçmişe ışık tutan fotoğraflar

Geçmişe ışık tutan fotoğraflar

Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Model mi, güvenlik görevlisi mi?

Model mi, güvenlik görevlisi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.