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Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kız arkadaşını felç bırakan, onun yanında olma sözü verdikten sonraysa başka bir kadınla aldatan Beres Szabolcs, yakalandıktan sonra hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yaşanan olayın ardından İtalya'da başka bir kadınla evlenen Beres, İtalya polisi tarafından ülkesine geri iade edildi. İşte duyanları şaşkına çeviren o hikaye...

Kız arkadaşını felç bırakıp, aldattı!

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Erkek arkadaşının sürdüğü araçta geçirdiği korkunç kazadan sonra felç kalan genç kadın ikinci darbeyi de yine erkek arkadaşından yedi.
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İngiltere’de, 2015 Mart’ta araba kazası yaşandı. Kazada araç yamaçtan aşağı uçtu, tarlaya girdi ve tavuk kümesinin üstüne konarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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Hastaneye kaldırılan kişiler, 16 yaşındaki Anastassiya Kravtsova ve 1 yıllık sevgilisi Beres Szabolcs’ti. Anastassiya, sevgilisi ile 15 yaşındayken tanışmıştı, Beres o zamanlar 24 yaşındaydı.
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Anastassiya ve Beres, kazadan önce Beres’in kız kardeşinin doğum günü kutlamasına gitmişlerdi. Gitmek için Anastassiya’nın ailesinden izin almışlardı.
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Anastassiya’nın üvey babası Paul, izin verme sebebini açıkladı: “Beres iyi biriydi. Saygılı ve nazikti. İşi ve arabası vardı. Ve en önemlisi kızımı mutlu ediyordu. O günkü izin için tek şartım vardı, sabah Anastassiya anneler gününü kutlamak için annesinin yanına gidecekti.”
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Sabah dönüş yolunda Anastassiya ve Beres kaza yaptı. Anastassiya’nın yaraları çok kötüydü, hemen Royal Victoria Hastanesi’ne kaldırıldı. Paul, Anastassiya eve gelmeyince endişelendi, telefonunu aramak için eline aldığında hastaneden gelen 11 cevapsız arama gördü. Hastane, kızın yaşayamayacağını hemen gelmeleri gerektiğini söyledi.
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Anastassiya’nın beyninde kanama vardı, 12 kaburgası kırılmıştı ve kırıklar ciğerlerine batıyordu; boynunda, omurgasında, omuzlarında kırıklar vardı. Komaya girmişti. 6 hafta sonra komadan çıktığında bir daha asla yürüyemeyeceğini öğrendi. Belinden aşağısı, omurgası ne kadar düzeltilmiş olsa da, sakat kalmıştı. Arabayı süren Beres’in ise morluklar ve çizikler dışında hiç yarası yoktu.
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Ailesi bu süreç boyunca genç kızın yanından ayrılmadı. Beres’te hastanede onu ziyaret ediyordu; ama sıklıkları git gide azalıyordu.
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Bir gün, Anastassiya Beres’e yürümeyeceğini söyledi; o da yanındayım dedi. Fakat, birkaç haftaya kalmadan Anastassiya eve çıkarıldığında Beres ortadan kayboldu. Ülkeden kaçmıştı.
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Bu sırada, kazayı inceleyen polisler, Beres Szabolcs’i dikkatsiz sürüşten suçlu buldu. Sürekli ertelenen davada mahkeme, Anastassiya’yı dinledikten sonra kararını verdi.
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Genç kız, kaçan sevgilisinin Avrupa’yı gezmesini Facebook’tan takip etti. 1 yıl sonra, sevgilisini hastane yatağında bırakıp haber vermeden ortadan kaybolan Beres, İtalya’da evlendi.
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Anastassiya, “Facebook’da geziyordum, birden karşıma Beres’in düğün fotoğrafı çıkmıştı. O sırada polis tarafından arandığını biliyordum. Beni bırakıp gittikten 1 yıl sonra İtalya’da, Pisa’da evlenmişti. ” dedi.
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İtalya, Beres’i iade etti, mahkeme son kez yapıldı. Beres, 8 aylık hapisle ve 5 yıllık ehliyetine el koyma ile cezalandırıldı. Ayrıca, Anastassiya’ya tazminat ödeyecek. Beres Szabolcs şu anda hapiste, sonbaharda çıkacak ve İtalya'ya dönecek.
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ingiltere Kaza trafik kazası

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