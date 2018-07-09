Kraliçe Victoria'nın askere yolladığı çikolata 118 yıl sonra ortaya çıktı

Aradan geçen yılların ardından ortaya çıkan çikolata kutusu artık antika değeri taşıyor. İşte Salı günü açık artırmaya çıkarılması beklenen kutunun gönderiliş hikayesi...

Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın bir askere yolladığı çikolata ortaya çıktı

1 / 22 Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Güney Afrika Savaşı sırasında askerlere yolladığı bir teneke kutu çikolata, 118 yıl sonra ortaya çıktı.

2 / 22 Kraliçe Victoria, 1899 yılında savaşan askerlere moral vermek için her birine çikolata göndermek istedi.

3 / 22 Kraliyet yetkilileri de çikolata üreticisi olan Cadbury, Fry ve Rowntree şirketlerine ulaştı.

4 / 22 Ancak 3 çikolata üreticisi şirket de savaş karşıtıydı.

5 / 22 Ne savaştan kâr sağladıkları gibi bir imaj vermek istiyorlardı, ne de Kraliçe'ye boyun eğmeyi reddedip itibarlarını zedelemek.

6 / 22 Hâl böyle olunca teneke kaplara kendi markalarını koymadan, beş kuruş para da almadan çikolataları hazırladılar ve askerlere gönderdiler.

7 / 22 Şirketler geri adım atıp bazı çikolata kalıplarına markalarını işledi ama teneke kutuları anonim bıraktı.

8 / 22 Geçen ay, Birinci Dünya Savaşı sırasında hediye edilen antika bir kutu çikolata açık artırmaya çıkarıldı. Londra'da yaşayan koleksiyon meraklısı bir kadın, müzayedesi Paul Cooper'a ulaştı ve elinde çok daha eski bir kutu çikolata olduğunu söyledi.

9 / 22 Kadının antik eşya dükkanı 25 yıl önce kapanmış, satılmayan bazı eşyalar ise elinde kalmıştı.

10 / 22 Dolaplarını karıştırırken Carlisle kentinde, Güney Afrika Savaşı döneminde yapılan ait bir teneke çikolata kabı buldu. Çikolatalar da halen içindeydi.

11 / 22 Cooper, savaş sırasında bazı askerlerin Kraliçe'nin yolladığı çikolataları çok sevip, hiç açmadan ailelerine yolladığını anlattı.

12 / 22 Çikolata kutusu Salı günü açık artırmaya çıkarılacak.

13 / 22 Alexanderia Victoria, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesidir. 63 yıl süren hükümdarlığıyla II. Elizabeth’den sonra en uzun süre saltanat sürmüş hükümdardır.

14 / 22 24 Mayıs 1810 yılında doğan Victoria’nın babası henüz o sekiz aylıkken ölmüştü. Altı gün sonra da dedesini kaybetmişti. Bu sebeple tahta amcası IV. William geçmişti. On sekiz yaşındayken amcasının ölmesiyle tahtın yasal varisi olarak, kraliçe olmuştu. Victoria küçük yaşlarda, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Fransızca ve tarih dersleri aldı. Ayrıca Hintçe’de biliyordu.

15 / 22 Victoria, yirmi yaşındayken kuzeni Prens Albert ile evlendi ve dokuz çocuk sahibi oldu. Victoria’nın çocuklarıyla arası çok bozuktu. Hamile olmaktan nefret ediyordu ve emzirmeyi iğrenç buluyordu. Tam sekiz kere suikast girişimlerine maruz kaldı. 22 Ocak 1901’de, 82 yaşında instraserebral kanamadan öldü.

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