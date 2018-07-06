Kraliyet ailesinin rüya evliliğinin karanlık yüzü!

Özellikle de Kate Middleton ve Prens William arasında yaşananlar bunu açıkça göz önüne seriyor.

Peri masalının bilinmeyenleri

1 / 19 Bu ünlü çiftin de ilişkileri boyunca kötü günleri oldu. Yani o görkemli düğünde bir peri kızı gibi görünmeden önce uzun zaman bekledi Middleton, bazen gözyaşı döktü, bazen umutları kırıldı. Hatta bir ara ter edildi. Hem de telefonda! İşte Prens William ile Kate Middleton'ın ilişkisi hakkında az bilinen hatta bazıları hiç bilinmeyen gerçekler.

2 / 19 Başından bu yana anlatılanlara göre Kate Middleton ile Prens William, St. Andrews Üniversitesi'nde okudukları yıllarda düzenlenen bir defilede tanıştılar. Hatta Middleton'ın şeffaf bir kıyafetle podyuma çıktığı ve Prens'in de onu görür görmez gönlünü kaptırdığı anlatılıyor.

3 / 19 Ama bu konuda pek bilinmeyen bir ayrıntı var. Middleton o sıralarda bir başkasıyla flört ediyordu. Middleton'ın o dönemdeki sevgilisi Rupert Finch idi. Elbette Prens William'ın ilgisini çektiğini fark edince Finch defteri kapandı.

4 / 19 Defile gecesinde Prens William aklını başından alan Middleton'ın peşine düştü. Hatta o gece düzenlenen partide Kate'i öptüğü de ileri sürülüyor. İşte o noktadan sonra Finch artık Middleton'ın gözünden düştü. Bu arada Finch sonradan evlendiği partneriyle Middleton ile Prens William'ın düğününe bile katıldı.

5 / 19 Kate Middleton ve Prens William 2002'de gözlerden uzak şekilde flört etmeye başladıklarında kraliyet ailesinin bu gözde üyesinin dikkatini çekmeye çalışan başka kadınlar da vardı.

6 / 19 Her ne kadar aile, prenslerin özel hayatlarıyla ilgili "ser verip sır vermese de" Prens William'ın dikkatini çekmeye çalışanlardan biri olan Jecca Craig oldu. Prens de ona ilgisiz kalmadı. Hatta Craig, Prens William'ın 21'inci doğum gününde de onun yanındaydı. Üstelik Prens William Kate Middleton ile çıkıyor olmasına rağmen.

7 / 19 Ancak görünüşe göre Prens kararını çoktan vermişti. Üniversite mezuniyetinin ardından Middleton'ı alıp Kenya'ya götürdü. Hem de Jecca Craig'i ziyaret etmeye. Böylece Middleton'a kendisi için ne kadar önemli olduğunu Jecca'nın aralarını bozmayacağını da kanıtlamaya çalıştı.

8 / 19 Bu arada Prens William, 2004 yaz tatilinde Kate'in pek de sevmediği arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Söylediğine göre sadece erkek erkeğe bir tatildi bu. Middleton da yazı geçirmek üzere ailesinin yanına döndü. Ama elbette içi rahat değildi. Çünkü ülkenin gelecekteki kralı olan Prens William'ın kalbini çalmaya çalışan birçok kadın vardı.

9 / 19 Bu ararda Kate Middleton ile Prens William'ın ailesi arasında da bir soğukluk vardı. Özellikle de Prens'in amcasının kızları Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie arasında.

10 / 19 Dört yıl flört ettikten sonra Middleton ile Prens William arasında yine soğuk rüzgarlar esmeye başladı. 2006 yılının Noel'ini her ikisi de kendi aileleriyle geçirdi.

11 / 19 Bir sonraki yıl da aralarındaki soğukluk devam etti. Bu arada Prens William gece kulüplerinde farklı kadınlarla eğlenirken Londra'da bulunan Middleton'ı hiç ziyaret etmedi.

12 / 19 Sonra iki sevgilinin ayrılığı geldi. Üstelik Prens William, Middleton'a ilişkilerinin bittiğini telefonla söyledi.

13 / 19 O sırada bir giyim firmasında çalışan Middleton'ı arayan Prens, ilişkilerinin bittiğini söyledi. Bu konuşmanın ardından Middleton, hasta olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin alıp evine gitti.

14 / 19 Middleton üzüntü içinde kıvranırken Prens ise kelimenin tam anlamıyla gününü gün ediyordu. Barlarda tanıştığı genç kadınlarla birlikte eğlenirken çekilen pozları magazin basınının manşetlerinde yer aldı.

15 / 19 Fakat çift daha sonra tekrar bir araraya geldi. Üstelik bu kez Prens William kararlıydı. 2009 yılında annesi Prenses Diana'nın efsane yüzüğünü vererek Middleton'a evlenme teklif etti. 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandılar. Nişan 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da 29 Nisan 2011'de evlendiler.

16 / 19 Çift şimdi üç çocuklarıyla tüm dünyanın gıpta ettiği bir hayat sürüyor. Prens ile flört ettiği dönemde çok uzun süre evlenme teklifi almadığı için "bekleyen Katie" lakabı takılan Middleton da sabrının ve en önemlisi aşkının karşılığını fazlasıyla görüyor.

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