HABER

Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.02.2018 13:11 | Son Güncelleme

Prens Harry ile üç ay sonra hayatını birleştirerek Kraliyet ailesine gelin gidecek olan Meghan Markle'nin eski pozları gündem oldu.

İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu pozları tekrar gündeme getirdi.

Meghan Markle'ın bu hali çok konuşulur

1 / 34

Seksi pozlar ve kamera arkası görüntülere Kraliyet ailesinden bir tepki gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
2 / 34

Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in bu şekilde davranışları hoş karşılamadığı biliniyor.
3 / 34

Ayrıca oyuncunun gizli günlükleri de ortaya çıktı.
4 / 34

İngiliz basını, Amerikalı oyuncunun isimsiz olarak internette yayımladığı günlüğündeki "Gel ve kızların sihirli memelerini oku" cümlesini manşetten verdi.
5 / 34

Günlüklerde Hollywood'da tutunmaya çalışan bir aktristin samimi itirafları bulunuyor.
6 / 34

Markle'nin günlüğüğnde kendisini şöhreti yakalamak için sıkışan ve bunun için mücadele eden bir oyuncu olarak tanımladığı görülüyor.
7 / 34

İnternette isimsiz olarak yayınlanan günlüklerin Meghan Markle'ye ait olduğu ortaya çıktı.
8 / 34

9 / 34

10 / 34

11 / 34

12 / 34

13 / 34

KRALİYET GELİNİNİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ

KRALİYET GELİNİNİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ
Halk tarafından oldukça ilgi gören nişan haberinin ardından, gözler Meghan Markle'a çevrildi.
14 / 34

Son zamanlarda oturaklı tavrı ve sade kıyafetleriyle görmeye alışkın olduğumu Meghan Markle bundan kısa süre öncesinde çok daha farklı görünümüyle ön plana çıkıyordu.
15 / 34

MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de akıllarda yer eden ünlü oyuncu son röportajlarıyla aslında ne kadar mütevazi bir kişiliğinin olduğunu gözler önüne serdi.
16 / 34

Peki bir anda geçmişi deşilmeye başlayan Meghan Markle'ın akılda kalan hali nasıl?
17 / 34

İşte güzelliğiyle dikkat çeken İngiliz Kraliyet ailesinin yeni üyesinin kameralar karşısındaki eski görünümü...
18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34

34 / 34

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle kraliyet Prens Harry

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kamboçya'daki Türk adası

Kamboçya'daki Türk adası

Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı

Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı

Hiç beklemediği anda arkasında belirdi ve...

Hiç beklemediği anda arkasında belirdi ve...

Bu kabileyi kadınlar yönetiyor

Bu kabileyi kadınlar yönetiyor

Onlar internetin en tehlikelileri!

Onlar internetin en tehlikelileri!

Göbek deliği için servet harcıyorlar

Göbek deliği için servet harcıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.