Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı

İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu pozları tekrar gündeme getirdi.
Meghan Markle'ın bu hali çok konuşulur
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Seksi pozlar ve kamera arkası görüntülere Kraliyet ailesinden bir tepki gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
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Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in bu şekilde davranışları hoş karşılamadığı biliniyor.
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Ayrıca oyuncunun gizli günlükleri de ortaya çıktı.
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İngiliz basını, Amerikalı oyuncunun isimsiz olarak internette yayımladığı günlüğündeki "Gel ve kızların sihirli memelerini oku" cümlesini manşetten verdi.
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Günlüklerde Hollywood'da tutunmaya çalışan bir aktristin samimi itirafları bulunuyor.
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Markle'nin günlüğüğnde kendisini şöhreti yakalamak için sıkışan ve bunun için mücadele eden bir oyuncu olarak tanımladığı görülüyor.
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İnternette isimsiz olarak yayınlanan günlüklerin Meghan Markle'ye ait olduğu ortaya çıktı.
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KRALİYET GELİNİNİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ
Halk tarafından oldukça ilgi gören nişan haberinin ardından, gözler Meghan Markle'a çevrildi.
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Son zamanlarda oturaklı tavrı ve sade kıyafetleriyle görmeye alışkın olduğumu Meghan Markle bundan kısa süre öncesinde çok daha farklı görünümüyle ön plana çıkıyordu.
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MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de akıllarda yer eden ünlü oyuncu son röportajlarıyla aslında ne kadar mütevazi bir kişiliğinin olduğunu gözler önüne serdi.
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Peki bir anda geçmişi deşilmeye başlayan Meghan Markle'ın akılda kalan hali nasıl?
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İşte güzelliğiyle dikkat çeken İngiliz Kraliyet ailesinin yeni üyesinin kameralar karşısındaki eski görünümü...
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