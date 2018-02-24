Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı

İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu pozları tekrar gündeme getirdi.

Meghan Markle'ın bu hali çok konuşulur

1 / 34 Seksi pozlar ve kamera arkası görüntülere Kraliyet ailesinden bir tepki gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

2 / 34 Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in bu şekilde davranışları hoş karşılamadığı biliniyor.

3 / 34 Ayrıca oyuncunun gizli günlükleri de ortaya çıktı.

4 / 34 İngiliz basını, Amerikalı oyuncunun isimsiz olarak internette yayımladığı günlüğündeki "Gel ve kızların sihirli memelerini oku" cümlesini manşetten verdi.

5 / 34 Günlüklerde Hollywood'da tutunmaya çalışan bir aktristin samimi itirafları bulunuyor.

6 / 34 Markle'nin günlüğüğnde kendisini şöhreti yakalamak için sıkışan ve bunun için mücadele eden bir oyuncu olarak tanımladığı görülüyor.

7 / 34 İnternette isimsiz olarak yayınlanan günlüklerin Meghan Markle'ye ait olduğu ortaya çıktı.

8 / 34

9 / 34

10 / 34

11 / 34

12 / 34

13 / 34 KRALİYET GELİNİNİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ Halk tarafından oldukça ilgi gören nişan haberinin ardından, gözler Meghan Markle'a çevrildi.

14 / 34 Son zamanlarda oturaklı tavrı ve sade kıyafetleriyle görmeye alışkın olduğumu Meghan Markle bundan kısa süre öncesinde çok daha farklı görünümüyle ön plana çıkıyordu.

15 / 34 MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de akıllarda yer eden ünlü oyuncu son röportajlarıyla aslında ne kadar mütevazi bir kişiliğinin olduğunu gözler önüne serdi.

16 / 34 Peki bir anda geçmişi deşilmeye başlayan Meghan Markle'ın akılda kalan hali nasıl?

17 / 34 İşte güzelliğiyle dikkat çeken İngiliz Kraliyet ailesinin yeni üyesinin kameralar karşısındaki eski görünümü...

18 / 34

19 / 34

20 / 34

21 / 34

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34