Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı

Ödemek zorunda kaldığı krediler hayattan zevk almasını engelleyince durumu kabullenmek istemeyen İngiliz adam bakın kendisine nasıl bir kurtuluş yolu buldu.

Kredi ödemekten bıktı, kendi evini yaptı

1 / 18 Modern insanın hayal edebileceği her şeye sahipti aslında. Ülkenin başkentinde yaşıyordu, fena sayılmayacak bir kazanç getiren düzenli bir işi vardı. Üstelik de iki tane eve sahipti. Ama yine de mutsuzdu ve sürdürdüğü yaşam onu tatmin etmekten çok uzaktı.

2 / 18 Bir anda bir karar verdi ve hayatı değişti.

3 / 18 Londra'da yaşayan Kris Harbour, asansör teknisyeni olarak çalışıyordu. 31 yaşındaki Harbour'un iki tane de evi vardı aslında.

4 / 18 Ama ödemek zorunda olduğu 400 bin sterlik değerindeki ev kredisi belini iyice büküyordu ve hayattan zevk almasını engelliyordu. Genç adam bir anda karar verdi ve yaşadığı hayatı geride bırakarak bambaşka bir düzen kurdu kendine.

5 / 18 Kris Harbour, ilk iş olarak sahip olduğu mülkleri sattı. Sonra işinden istifa etti. Ardından da tasını tarağını toplayıp Galler'e taşındı.

6 / 18 16 yaşında okulu bırakıp hayatını kazanmak için çalışmaya başlayan Harbour, böylece yeni bir hayata adım attı.

7 / 18 Güney Galler'de bir arsa satın alan Harbour, internetteki bir online satış sitesinden satın aldığı malzemeleri kullanarak hayallerinin evini inşa etti. Üstelik bu ona 4 Bin Sterlin'e mal oldu. Yani ödemek zorunda olduğu ev kredisinin yanında çok da önemsiz bir rakama.

8 / 18 Kris Harbour şimdi kız arkadaşı Dot Bere ile birlikte hayallerinin evinde yaşamanın keyfini çıkarıyor.

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