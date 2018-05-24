Kreşe bıraktığı bebeğini ısırık izleri içinde buldu! Kameraları izleyince şoke oldu

Kreşteki görevlilerin bu durumun yaşanmasına nasıl izin verdiğini bir türlü kabullenemeyen anne, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir şok daha yaşadı. İşte detaylar...

Kreşteki bebeğini ısık içinde buldu!

1 / 14 Bir yıldan daha fazla bir süre önce Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana’yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti.

2 / 14 Kısa bir süre geçtikten sonra kreş çalışanı kendisini aradı. Kızını, bir başka çocuğun ısırdığı söylenince hemen kreşe koştu. Krtv.com’dan aktarılanlara göre kreşe geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşmış.

3 / 14 Eliana sadece bir kez ısırılmamıştı. Suratının tamamı ısırık izleriyle kaplıydı.

4 / 14 Çocukların birbirlerini ısırmaları yeni bir şey değil. Dünyanın hemen her yerinde benzer olaylarla karşılaşılabiliyor.

5 / 14 Tracy’yi endişelendiren şey ise çocuğu bu halene gelene kadar kimsenin olaya müdahale etmemesi.

6 / 14 Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tracy, kreşteki bir başka çocuğun kızını dakikalarca ısırıp ağlattığını ve kimsenin müdahale etmediğini gördü. Bebeğin vücudu ve suratı ısırık izleriyle kaplıydı.

7 / 14 Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı ve kreş çalışanlarının olaya neden geç müdahale ettiği öğrenilmeye çalışıldı.

8 / 14 Kreş çalışanları, Eliana’nın sesini duyar duymaz yanına gittiklerini iddia ettiler.

9 / 14 Eliana’yı ısıran iki yaşındaki çocuğun o gün kreşte ilk günüymüş. Bir hafta önce bir önceki gittiği kreşten başka bir çocuğu ısırdığı gerekçesiyle atılmış.

10 / 14 Buna rağmen çocuğun annesi, Busy Hands çalışanlarından durumu gizlemiş.

11 / 14 Kreş müdürü, ABC Fox Montana’ya “Kreşte ilk günü olan çocuğumuzun annesi bize, çocuğunu bir önceki kreşten neden aldığından bahsetmedi ve durumu gizledi. Eğer söyleseydi, çocuğu kreşe kabul etmeyecektik” dedi.

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