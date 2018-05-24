Kreşe bıraktığı bebeğini ısırık izleri içinde buldu! Kameraları izleyince şoke oldu

Kreşteki görevlilerin bu durumun yaşanmasına nasıl izin verdiğini bir türlü kabullenemeyen anne, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir şok daha yaşadı. İşte detaylar...
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