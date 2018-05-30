Nihat Hatipoğlu uyardı: Küçük görülen büyük günahlar

Peki küçük ve büyük günahlar neler? Farkında olmadan ya da bilinçli işlenen küçük günahlar neyi tetikliyor? İşte Müslümanların günahlarla ilgili dikkat etmesi gereken noktalar...

Küçük ve büyük günahlar nelerdir

1 / 25 İnsanoğlu iyiliğe de kötülüğe de meyillidir. Yaradılışında kendisine iki kabiliyet de verilmiştir. Nefsine mağlup olan kötülüğe meyleder, nefsini terbiye edense iyiliğe yanaşır. İşlenen günahlar da büyük veya küçük diye ikiye ayrıştırılmıştır.

2 / 25 Gerçi bazı âlimlere göre: ısrarla işlenen küçük günahlar mutlaka büyük günaha dönüşür. Çünkü küçük günahından pişmanlık duymayan ve tövbe etmeyen kişi mutlaka büyük günahın girdabına kapılır. Kendini alıkoyamaz.

3 / 25 Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de veya Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sahih hadislerinde tek tek sayılmıştır. Bunlardan sakınmak lazımdır. Çünkü gerçek bir tövbe yapmadan, sırtında büyük günahlarla ahirete giden kişi mutlaka bedelini öder. Bedel bazen de sandığımız kadar kısa ve hafif olmayabilir.

4 / 25 Büyük günahların bir kısmı şöyledir: 1) Şirk Allah'tan gayrısına kulluk etmek. Aslında Allah'ın sıfatlarını, gücünü, özelliklerini başkasında var saymak şirktir. Şirk olması için illaki puta tapmak gerekmiyor. Çünkü şirke bulaşan, kendini Allah'la iktidar ve gücü paylaşmış görüyor. Allah'a "ben de varım" demiş oluyor.

5 / 25 2) İnsan Öldürmek İnsan öldürmek, şirke yakın bir günahtır. Çünkü insan öldüren, bir anlamda kendisinde ilahlık gücü görüyor. Belli belirsiz şöyle demiş oluyor: Ben de Allah gibi ömre son verebilirim. Ben de Azrail'i çağırabilirim.

6 / 25 3) Sihir Sihirde, başkalarının hayatına müdahale vardır. Sihir yapan, karşısındakini ya rahatsız ediyor ya da hayat standartlarını daraltıyor. Bu ise her şeyden önce örtülü bir şirktir, hayata müdahaledir. Onun için sihirbazlar iflah etmezler deniliyor. Sihirbaz bir anlamda kendisinde kaderi –olumsuz yönde- etkileme gücünü görüyor. Ondan ötürü de sihir büyük günahtan sayılmıştır. Hatta İmam Kurtubi, "Sihir başkasının ölümüne yol açabilir. Böyle bir hal olursa, kanun uygulayıcı, misliyle mukabele etme yetkisine sahiptir" der.

7 / 25 4) Zina Zinada hem Allah'a hem insana ihanet vardır. Zinada meşru yakınlığa, nikâha darbe vardır. Zinada, toplumun günaha direncine müdahale vardır. Zina eden kişi zinayı meşru sayarsa bu, şirke girer. Zina işlerse büyük günaha girmiş olur. Zina da örtülü ve dolaylı bir şirktir. Özellikle de ihtiyarın zinası, komşuyla yapılan zina, iş ortağının eşiyle yapılan zina bu fiilin en ağır olanıdır.

8 / 25 5) Zekat Vermemek Zekâttan sakınmak da büyük günahlardan sayılmıştır. Çünkü zenginin kazandığı helal rızıkta fakire konulmuş bir hak vardır. Ve zengin bunu vermekle yükümlüdür. Bundan sakındığında Yüce Allah'ın nimetini kullardan alıkoymuş olur.

9 / 25 KÜÇÜK GÖRÜLEN BÜYÜK GÜNAHLAR İslam âlimleri bunun dışında şu aşağıdaki hususları da büyük günahlardan saymışlardır:

10 / 25 Namazı terk etmek. Oruç tutmamak. Hacc'a gitmemek.

11 / 25 Ana-babaya riayet etmemek. Akrabayı gözetmemek. Faiz yemek.

12 / 25 Yetim malı yemek. Allah ve Peygamber adına yalan söylemek. Savaş meydanından kaçmak.

13 / 25 Hükümdarların vatandaşları aldatması. Kibir. Yalancı şahitlik.

14 / 25 İçki içmek. Kumar oynamak. Suçsuz Müslüman kadınlara iftira atmak.

15 / 25 Ganimet malında hıyanet etmek. Hırsızlık yapmak. Yol kesmek.

16 / 25 Yalan yere yemin etmek. Zulüm. Haraç almak. Haram yemek elde etmek.

17 / 25 İntihar etmek. Çok yalan söylemek. Hâkim ve idarecilerin adaletsizlik yapması.

18 / 25 Vereceği karar için hâkimin rüşvet alması.

19 / 25 Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi.

20 / 25 Diğer din mensuplarının sembollerini sembol edinmek.

21 / 25 Riya.

22 / 25 İlmini gizlemek ve dünya için öğrenmek.

23 / 25 Hıyanet. Kadere inanmamak.

24 / 25 Başkalarının sırlarını öğrenmeye çalışmak.