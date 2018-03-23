Küçükken herkes dalga geçiyordu, şimdi podyumların aranan yüzü oldu

Haitili model Berlange Presilu, Klippel Trenaunay Sendromu hastası. Hastalığı yüznden sürekli dışlanan Haitili modeli şimdi tüm dünyanın saygı duyduğu, milyonlarca insan tarafından tanınan bir kişi oldu.

Klippel Trenaunay Sendromu hastası Berlange Presilus podyumların aranılan yüzü oldu

1 / 32 Klippel Trenaunay Sendromu hastası Berlange Presilus'a 14 yıl boyunca arkadaşları ve sosyal çevresi kendisini dalga geçilen ve ötekileştirilen kişi olarak hissettirdi.

2 / 32 Klippel-Trenaunay Sendromu ile mücadele eden Haitili Berlange Presilus'u şimdi neredeyse tüm dünya tanıyor! Nasıl mı işte Klippel-Trenaunay Sendromu nedir? sorusunun cevabı ve ders olacak bir hayat hikayesi

3 / 32 HEP DALGA GEÇTİLER ŞİMDİ BİR NUMARA OLDU! 14 yıl boyunca zorbalığa maruz kaldıktan sonra kendini eleştirenlere meydan okuyan Haiti'li model Berlange Presilus, şimdi podyumların aranan mankenlerinden biri oldu.

4 / 32 Berlange, nadir görülen bir hastalık olan 'Klippel-Trenaunay Sendromu' ile mücadele ediyor.

5 / 32 ETRAFINDAKİLER ONA HEP KÖTÜ DAVRANDI Haiti'de doğan ancak şimdi Toronto'da yaşayan Berlange Presilus, ''nadir görülen bir vasküler bozuklukla yaşamak zorundayım. Okul yaşantım boyunca akranlarımın alaycı bakışlarına ve kötü sözlerine maruz kaldım. Yaz aylarında bile uzun pantolon giyerdim. Eğer bacağımı açık bırakırsam, 'hey bacağın ölmüş ya da bu gördüğüm en çirkin şey' gibi sözler duyuyordum.

6 / 32 MODELLİK YAPMAK EN BÜYÜK HAYALİYDİ... Bu bana kendimi kötü hissettiriyor ve üzüyordu. Neden ben diyordum. Ancak bu farklılığımla artık gurur duyuyorum. Kusurumu benim gibi farklılıları olan kişilere göstererek onlara güven ve cesaret vermek istiyorum'' diye konuşuyor.

7 / 32 En büyük hayalinin modellik yapmak olduğunu söyleyen Berlange, kusurundan ötürü bunun bir hayal olduğunu ancak farklılıkları olan modelleri podyumlarda görmeye başlayınca kendisinin de bunu yapabileceğini düşünmüş.

8 / 32 HERKES HİKAYESİNİ ÖĞRENSİN İSTİYOR 'Endüstri insanları mükemmeliyetin var olduğuna inandırmak istiyor ve eğer dergideki kıza benzemiyorsan o zaman güzel değilsin. Gerçek şu ki, hepimizin farklı bedenleri var. İnsanların sesimi duymasını ve hikayemi görmesini ve bunu fark etmesini istiyorum' diye ekliyor Presilus.

9 / 32 KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMU NEDİR? Bacaktaki yumuşak doku ve kemik büyümesi, varisler ve hemanjiom veya lenfanjiom varlığı ile tanımlanan, doğuştan gelen bir damar hastalığıdır. Cilt lekesidir ve cilt altı kılcal damarlarda genişleme yani kapiller malformasyon, nevus flammeus olarak isimlendirilir.

10 / 32 Kahverengi, kırmızımsı, bordomsu renktedir ve porto şarabı rengi diye tabir edilir. Ciltteki bu leke damarların genişlemesinden oluşur ve zamanla rengi değişebilir. Bazen yaraya dönebilir, kanayabilir ve mikrop kapabilir.

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