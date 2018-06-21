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Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Kulak ağrısıyla hastaneye götürülen çocuk, büyük bir şok yaşadı.

Doktorun ağrı çeken çocuğun kulağına su damlatmasının ardından ortaya çıkan görüntü herkesi hayrete düşürdü.

Kulağından çıkanlar şoke etti

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Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...
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KULAĞINDAN DEV ÖRÜMCEK ÇIKARILDI!

KULAĞINDAN DEV ÖRÜMCEK ÇIKARILDI!
Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.
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Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.
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KULAĞINDAN DEV KELEBEK ÇIKTI

KULAĞINDAN DEV KELEBEK ÇIKTI
Kulağında inanılmaz ağrılar meydana gelen ismi açıklanmayan adam, doktora gitmek yerine evde olan kişilerden yardım aldı.
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Acıdan yerde kıvranan talihsiz adamın kulağında güve olduğunu sandılar.
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Ancak adamın kulağını görüntülediklerinde hem dev bir cisim hem de kene benzeri bir böcek türü gördüler.
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Talihsiz adamın kulağından önce küçük böceği sonra da içerde büyümüş olan kelebeği çıkardılar.
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Kulağından çıkarılan dev kelebeği gördüğünde şaşkına dönen adam, dev kelebeğe bakmaya bile cesaret edemedi.
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GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kulağında ağrı şikayetiyle doktora başvuran ismi açıklanmayan kişi, gördükleri karşısında şaşkına döndü.
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Muayenede kulağında böcek tespit edilen adama hemen müdahale edildi.
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Talihsiz adamın kulağındaki dev böcek doktorun çabaları sonucunda çıkartıldı.
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Kulak Ağrı böcek kelebek

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