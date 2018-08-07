Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor

Böcek yuvasını andıran çıkurların içinde bulunanlarınsa kaç yıldır orada olduğu bilinmiyor.

Çoğumuz zaman zaman siyah nokta sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu, bildiğimiz siyah noktalardan biraz farklı.

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Adeta bir böcek yuvasını andıran dört başlı siyah noktanın kaç yıldır orda olduğu bilinmiyor.