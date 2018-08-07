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Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

Karede yer alan 4 deliği görenler başta çekilen görüntünün böcek yuvası olduğunu düşünse de gerçek sanılandan çok farklı. Bir kişinin kulak operasyonu sırasında çekilen görüntüler hayrete düşürüyor.

Böcek yuvasını andıran çıkurların içinde bulunanlarınsa kaç yıldır orada olduğu bilinmiyor.

Kulağından dört başlı siyah nokta çıktı

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Çoğumuz zaman zaman siyah nokta sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu, bildiğimiz siyah noktalardan biraz farklı.
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Adeta bir böcek yuvasını andıran dört başlı siyah noktanın kaç yıldır orda olduğu bilinmiyor.
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Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz bu siyah noktayı çıkartmak için oldukça fazla vakit ayırıyor.
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Çıkartılan dev siyah nokta, geride dev bir delik bırakıyor.
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İşte gözlerinize inanamayacağınız boyuttaki dev siyah nokta...
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Anahtar Kelimeler:
Kulak siyah nokta

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adama kulağında ejderya beslemiş
iğrenç
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