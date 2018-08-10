Kulağından çıkanı görenler şaşkına döndü

Doktor muayenesinin ardından ortay çıkan gerçek sadece rahatsızlık yaşayan kadını değil tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşadıklarını anlatan Lekshmi'nin tüylerinizi diken diken edecek görüntüleri...

Kulağından çıkana kimse inanamıyor

1 / 18 Hindistan'da şiddetli baş ağrısı yaşayan Lekshmi isimli kadın, doktor muayenesinin ardından kulağında örümcek olduğunu öğrendi.

2 / 18 Lekshmi, "Kulağımda bir yaratığın hareketini hissedebildiğim için çok korktum. Akut kulak ağrısı yerini giderek daha keskin ağrılara bırakıyordu. Doktor kulağımda bir örümcek olduğunu söylediğinde delirdim" dedi

3 / 18 Şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladıktan sonra hastaneye giden bir kadın, şikayetinin ardından yatan nedeni öğrenince şoke oldu.

4 / 18 Hindistan'da yaşayan Lekshmi, baş ağrısının sebebinin kulağında yaşayan bir örümcek olduğunu öğrendi.

5 / 18 Doktor tarafından yapılan muayenede, talihsiz kadının kulağının içinde sekiz bacaklı tüyler ürpertici bir örümcek olduğu görüldü.

6 / 18 Lekshmi, şunları söyledi: "Kulağımda bir yaratığın hareketini hissedebildiğim için çok korktum. Akut kulak ağrısı yerini giderek daha keskin ağrılara bırakıyordu. Doktor kulağımda bir örümcek olduğunu söylediğinde delirdim."

7 / 18 Çekilen videoda kadının kulağındaki örümceğin gözlerinin dahi görünüyor olması, videoyu izleyenleri dehşete düşürdü.

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