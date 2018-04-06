HABER

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

İspanya’nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunarak kurtarılan Marcos Rodríguez Pantoja, verdiği röportajda içinde bulunduğu ruh halini paylaştı.

İnsanların hayatını çok mutsuz bulan Marcos, eski hayatına dönmek istediğini söyledi.

Marcos Rodríguez Pantoja'nın benzersiz hayatı

1 / 24

Kurtlarla birlikte büyüyen Marcos Rodríguez Pantoja, insanların yaşadığı hayattan mutsuzluk duyduğunu belirterek, eski hayatını özlediğini ifade etti.
2 / 24

1965 yılında 19 yaşındayken İspanya’nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.
3 / 24

Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.
4 / 24

Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti.
5 / 24

Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti.
6 / 24

En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.
7 / 24

Bulunduktan sonra hayatının tepetaklak gittiğini belirten Marcos Rodríguez Pantoja, iş hayatında sömürüldüğünü ve diğer insanların kendisine güldüğünü belirtti.
8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kürt İspanya Marcos Rodríguez Pantoja

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

Eskişehir'deki tören alanında gerginlik! Acılı aileler rektörün üzerine yürüdü

Eskişehir'deki tören alanında gerginlik! Acılı aileler rektörün üzerine yürüdü

Uçak yolculuğunda sınır tanımıyorlar!

Uçak yolculuğunda sınır tanımıyorlar!

Elini göğsünden alamadı!

Elini göğsünden alamadı!

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

Kimseyi umursamadı, sokağa bu halde çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.