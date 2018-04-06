Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

İnsanların hayatını çok mutsuz bulan Marcos, eski hayatına dönmek istediğini söyledi.

Marcos Rodríguez Pantoja'nın benzersiz hayatı

1 / 24 Kurtlarla birlikte büyüyen Marcos Rodríguez Pantoja, insanların yaşadığı hayattan mutsuzluk duyduğunu belirterek, eski hayatını özlediğini ifade etti.

2 / 24 1965 yılında 19 yaşındayken İspanya’nın Sierra Morena dağlarında kurtların yanında bulunan Marcos Rodríguez Pantoja, El Pais gazetesine konuştu.

3 / 24 Hem annesini, hem de babasını kaybettikten sonra 7 yaşındayken yanına verildiği çobanın ölmesi üzerine, 12 yıl boyunca kurtlarla birlikte yaşayan Marcos Rodríguez Pantoja, insanların dünyasından şikâyetçi.

4 / 24 Şimdi 72 yaşında olan adam, kurtlarla yaşamayı özlediğini belirtti.

5 / 24 Geri dönmek istese de, artık diğer insanlar gibi koktuğu için bunu yapamayacağını ifade etti.

6 / 24 En mutlu anılarının, dişi kurdun kendisini beslediği ve yarasa, geyik ve yılanlarla aynı mağarada uyuduğu zamanlardan kaldığını söyledi.

7 / 24 Bulunduktan sonra hayatının tepetaklak gittiğini belirten Marcos Rodríguez Pantoja, iş hayatında sömürüldüğünü ve diğer insanların kendisine güldüğünü belirtti.

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