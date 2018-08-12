HABER

Kuş yuvasını böyle yapıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Hiç merak ettiniz mi kuşların yuvalarını nasıl yaptıklarını?

İşte cevabı...

Kuşlar yuvalarını nasıl yapar?

1 / 22

2 / 22

3 / 22

4 / 22

5 / 22

6 / 22

7 / 22

8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuş Yuvası Hayvanlar Alemi

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Rus trenlerinin kadın çalışanları

Rus trenlerinin kadın çalışanları

Sevgilisine sürpriz isteği pahalıya mal oldu!

Sevgilisine sürpriz isteği pahalıya mal oldu!

ABD'de siyahilerin Bud Billiken etkinliği

ABD'de siyahilerin Bud Billiken etkinliği

Tarihin en tuhaf android telefonları

Tarihin en tuhaf android telefonları

Reuters Türkiye'de çekti!

Reuters Türkiye'de çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.