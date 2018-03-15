Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!

Çıplak kadının yaptığı karşısında büyük öfke yaşayan Tayland halkı, kadının bir an evvel bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Çıplak kadın kutsal kayaya sarılınca...

1 / 23 Tayland'daki bir tatil adasında erkek cinsel organına benzeyen bir kayaya çırılçıplak sarılan kadın ülkeyi ayağa kaldırdı.

2 / 23 Erkek cinsel organ şekline benzeyen kayanın kutsal olduğuna inanan Taylandlı'lar turistin saygısızlık yaptığını söyledi.

3 / 23 Ada sakinleri o kayanın içinde bir erkeğin ruhu olduğunu ve adaya turistik açıdan katkısı olduğunu düşünüyor.

4 / 23 Halka açık alanda kimsenin çıplak olmaması gerektiğini savunan öfkeli kişiler diğer turistlerin de adadaki insanların değerlerine saygı göstermesini istiyor.

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7 / 23 BURADA HERKES ÇIPLAK! Hawaii'de 1970 yılında ülkelerindeki kargaşadan uzaklaşmak isteyen 13 genç kendilerine bu okyanus kenarında yeni bir yaşam alanı kurdu...

8 / 23 Paraları olmayan bu gençlerin yolu Eizabeth Taylor'ın kardeşi Howard Taylor ile kesişince onlar için her şey çok daha güzel bir hal almaya başladı ve gençler Taylor'ın arazisinin olduğu Hawaii'deki cennet adalardan Kaua'ye yerleştiler...

9 / 23 Yaşadıkları zaman boyunca Adanın tek kural tabelası, 'ayaklarını silerek gir' oldu.

10 / 23 Adada çıplak dolaşan bu 13 genç 8 yıl boyunca burada huzurla yaşadı. Fakat kamp duyulmaya başlayıp, yeni insanlarda katılınca işinden içinden çıkamaz oldular...

11 / 23 Şikayetler artınca Kamp 1977 yılında boşaltılıp, geri gelme ihtimallerine karşın her şey ateşe veridi...

12 / 23 Kamptaki gençlerden biri olan John Wehrheim 40 yıl aradan sonra işte bu fotoğrafları derledi...

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