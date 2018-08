Kuzey Kore akıllı telefon fiyatlarıyla şaşırttı

The Arirang 171

Lider Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in yıllık konyak masrafı Kuzey Kore'nin ortalama yıllık gelirinin 800 katı. Kim Jong-il her yıl Hennessy konyakları için 1,2 milyon dolar harcama yapıyor. Ülkenin ortalama yıllık geliri ise 1500 dolar.

22 / 27

Eski lider Kim Jong-il'in film tutkunu olduğu ve 20 bin video kasete sahip olduğu biliniyor. Favorileri ise Godzilla, Friday the 13th, The Eternal Bosom of Hot Love ve Rambo.