Kuzey Kore akıllı telefon fiyatlarıyla şaşırttı

Dış basında yer alan haberlere göre, gayrisafi milli hasılası 1800 dolar olan Kuzey Kore'de akıllı telefonların maliyetlerinin 800 dolar civarında.

Kuzey Korelilerin akıllı telefonları merak uyandırıyor

1 / 27 Başka bir deyişle bir Kuzey Koreli akıllı telefon alabilmek için yıllık kazancının yaklaşık yarısını telefona vermek durumunda. İşte fiyatı ile dikkat çelen Kuzey Kore'de en çok satan modeller...

2 / 27 Pyongyang Touch

3 / 27 Arirang

4 / 27 Azalea 3

5 / 27 The Arirang 171

6 / 27 Phurun Hanul H-1 / Sky Blue

7 / 27 KUZEY KORE İNTERNETİ NASIL KONTROL EDİYOR? Kuzey Kore'de tüm haberler aynı kaynaktan çıkıyor, radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptayamayacağı şekilde üretildiği ülke adeta tek sesli bir George Orwell ütopyası. Peki Kim Jong Un yönetimindeki ülkede internetin akıbeti ne? Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren internet kısa sürede pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Ancak bu durum Kuzey Kore'yi pek de etkilemedi. Zira ülkede yaşayan 25 milyon kişinin internetin ne olduğuna dair fikri bile yok.

8 / 27 Geniş bant uygulamasına 2010 yılında geçen ülke internet kullanımını sadece ülkedeki yabancılar, uluslararası kuruluşlar ve devlet dairelinin kullanımına sundu.

9 / 27 Bu yıllarda sadece binlerle sınırlı kişi tarafından kullanılan internete giriş yasak olduğu için sansür de bulunmuyordu.

10 / 27 Aynı yıllarda söz konusu serbestlikten dolayı ülkeyi ziyaret eden Çinliler ülkelerinde giremedikleri sosyal medya platformlarında Kuzey Kore'de rahatlıkla girebildiklerini sıkça dile getiriyordu. Ancak bu durum oldukça kısa sürüdü.

11 / 27 Koryolink, Korea Post Telekominikasyon Şirketi, Mısır merkezli Orascom Telekom Medya ve Teknoloji Holding SAE işbirliğinde ülkedeki yabancılar için internet hizmeti sunuyor.

12 / 27 Ancak bu hizmetin bedeli oldukça pahalı. Şirket 50 megabyte internet kullanımı için kullanıcılarından 10 euro talep ediyor.

13 / 27 Son yıllarda internet erişimi ülkenin önce gelen üniversitelerinin kullanımına da açıldı.

14 / 27 Ülkenin dış dünyadan sakladığı şeylerden bir tanesi de internet. Ancak ülkenin bu sırrı geçtiğimiz aylarda yaşana bir hata sonrası deşifre olmuştu.

15 / 27 Ülke dışındaki server'lardan girilemeyen Kuzey Kore siteleri geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine de olsa dünyanın görüş alanına girmişti.

16 / 27 Bu hata sonrası ülkede hizmet veren sadece 28 web sitesi olduğu ortaya çıkmıştı.

17 / 27 70 yılı aşkın süredir Komünist tek parti rejimi ile yönetilen ülke genellikle dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılıyor.

18 / 27 İşte neredeyse tamamen dış dünyaya kapalı bir şekilde sosyalizm ütopyası olan Kuzey Kore hakkında daha önce duymadığınız şaşırtıcı gerçekler...

19 / 27 CIA okuma-yazma oranını "15 yaş ve üstü" için tanımlıyor. Bu tanıma göre Kuzey Kore'de okuma-yazma oranı yüzde 100.

20 / 27 Time'a göre Evli kadınlara saçlarını kısa tutmaları talimatı verilirken bekar kadınların saçlarını uzatmalarına izin veriliyor. Erkeklerin ise 5 cm'den uzun saça sahip olmaları yasak. Sadece yaşlı erkekler en fazla 7 cm uzatabiliyorlar.

21 / 27 Lider Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in yıllık konyak masrafı Kuzey Kore'nin ortalama yıllık gelirinin 800 katı. Kim Jong-il her yıl Hennessy konyakları için 1,2 milyon dolar harcama yapıyor. Ülkenin ortalama yıllık geliri ise 1500 dolar.

22 / 27 Eski lider Kim Jong-il'in film tutkunu olduğu ve 20 bin video kasete sahip olduğu biliniyor. Favorileri ise Godzilla, Friday the 13th, The Eternal Bosom of Hot Love ve Rambo.

23 / 27 Kuzey Kore'nin ekilebilir alanı sadece yüzde 20'sinden oluşuyor.

24 / 27 Kore Savaşı'ndan sonra doğan Kuzey Koreliler Güney Korelilerden ortalama 5 cm daha kısa. Bu boy farkı 6 milyon Kuzey Korelinin üçte birini oluşturan çocukların yetersiz beslenmesine bağlanıyor.

25 / 27 Kuzey Kore'nin tahmini 1.19 milyon nüfuslu dünyanın en büyük 4'üncü ordusuna sahip olduğu biliniyor. ABD'nin ordusundaki kişi sayısıysa 1,3 milyon.

26 / 27 25 bin 554 kilometre yola sahip ülkenin sadece 724 kilometre döşeli yolu bulunuyor.