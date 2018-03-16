Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! İlk kez göreceksiniz

İşte Kuzey Kore'nin görülmesine izin verilmeyen yüzünde yaşananlar...

Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzüne tanıklık edin

1 / 17 Ülkesinde medyayı tamamen kontrol altına alan ve halkının dış dünyayla bağlarını koparan Kim Jong Un'un ülkesi Kuzey Kore'de çekilen bu fotoğraflar; ülkenin gizli askeri üslerini, sahip olduğu nükleer gücü, Batı karşıtı eylemleri ve halkın günlük hayatını ortaya koydu. İşte Kuzey Kore liderinden habersiz basına sızdırılan o fotoğraflar...

2 / 17 Kuzey Kore'den bahsedilirken kullanılan ve 'dışa tamamen kapalı' anlamına gelen Hermit Krallığı gün geçtikçe gıda sıkıntısı çekmeye başlıyor.

3 / 17 Ülkenin ekonomisini hareketi geçirmek için, kırsal bölgelerdeki pek çok çocuk çiftliklerde çalışmaya zorlanıyor.

4 / 17 Kuzey Koreli çocukların çoğu bu durumdan ciddi anlamda etkileniyor. Yiyecek yemek bile bulmakta zorlanan 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 28'i yetersiz gelişim tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

5 / 17 Sokakta oynayan küçük bir kız.

6 / 17 Ülkenin kırsal kesimlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 41'inin, yani yaklaşık 10.5 milyon insanın yetersiz beslendiği iddia ediliyor.

7 / 17 İnsanlar birbirine yapışık, kutu gibi evlerde yaşayıp, sürekli elektrik kesintisi, asansör arızalarıyla uğraşıyor.

8 / 17 İnsanlar internete sadece kütüphaneler gibi sayısı çok az olan mekanlarda bağlanabiliyor. Bağlandıkları ağ ise sadece ülke içinde 'kapalı bilgisayar sistemi' olarak kullanılıyor.

9 / 17 Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunu gösterişli bir biçimde göstermeye, geçit törenleri yapmaya, propaganda fotoğrafları dağıtmaya bayılıyor.

10 / 17 Bu fotoğraf ise gösterişli törenlerin ardında kalan askeri yaşamın iç yüzünü gözler önüne seriyor. Kuzey Koreli askerler de genellikle sıkı eğitim ve yiyecek eksikliği nedeniyle yetersiz besleniyor.

11 / 17 Geçen sene yaşanan olayda bir asker Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken, askerler tarafından 5 kez vurularak öldürülmüştü.

12 / 17 27 santimetreyi bulan uzunluklarıyla parazit solucanlar özellikle ülkenin yoksul kesimlerinde hızla yayılarak halk sağlığını tehdit ediyor.

13 / 17 Ülkeden kaçmaya çalışanların sayısı geçen seneye göre yüzde 21 azalarak 1.127'ye düştü.

14 / 17 Kuzey Kore, bu sayının azalmasının sınır güvenliğiyle alakalı olduğunu düşünüyor. Çünkü askerler kaçan birini gördüklerinde acımadan öldürüyor.

15 / 17 Diğer ülkelerde suç sayılmayacak küçük çaplı suçların işlendiği tespit edildiğinde, vatandaşlar korkunç koşullar altında cezaevi kamplarına yollanıyor.

16 / 17 Bu kamplardaki mahkumlar genellikle açlıktan ölüyor ya da normal insan vücudunun altından kalkamayacağı tempoda zor işlerde çalıştırılıyorlar. Kampların fotoğrafları olmasa da, Google Earth’te görünür durumdalar.