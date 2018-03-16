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Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! İlk kez göreceksiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 08:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan habersiz basına sızdırılan fotoğraflar dünyada büyük yankı uyandırdı.

İşte Kuzey Kore'nin görülmesine izin verilmeyen yüzünde yaşananlar...

Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzüne tanıklık edin

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Ülkesinde medyayı tamamen kontrol altına alan ve halkının dış dünyayla bağlarını koparan Kim Jong Un'un ülkesi Kuzey Kore'de çekilen bu fotoğraflar; ülkenin gizli askeri üslerini, sahip olduğu nükleer gücü, Batı karşıtı eylemleri ve halkın günlük hayatını ortaya koydu. İşte Kuzey Kore liderinden habersiz basına sızdırılan o fotoğraflar...
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Kuzey Kore'den bahsedilirken kullanılan ve 'dışa tamamen kapalı' anlamına gelen Hermit Krallığı gün geçtikçe gıda sıkıntısı çekmeye başlıyor.
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Ülkenin ekonomisini hareketi geçirmek için, kırsal bölgelerdeki pek çok çocuk çiftliklerde çalışmaya zorlanıyor.
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Kuzey Koreli çocukların çoğu bu durumdan ciddi anlamda etkileniyor. Yiyecek yemek bile bulmakta zorlanan 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 28'i yetersiz gelişim tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
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Sokakta oynayan küçük bir kız.
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Ülkenin kırsal kesimlerinde nüfusun yaklaşık yüzde 41'inin, yani yaklaşık 10.5 milyon insanın yetersiz beslendiği iddia ediliyor.
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İnsanlar birbirine yapışık, kutu gibi evlerde yaşayıp, sürekli elektrik kesintisi, asansör arızalarıyla uğraşıyor.
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İnsanlar internete sadece kütüphaneler gibi sayısı çok az olan mekanlarda bağlanabiliyor. Bağlandıkları ağ ise sadece ülke içinde 'kapalı bilgisayar sistemi' olarak kullanılıyor.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunu gösterişli bir biçimde göstermeye, geçit törenleri yapmaya, propaganda fotoğrafları dağıtmaya bayılıyor.
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Bu fotoğraf ise gösterişli törenlerin ardında kalan askeri yaşamın iç yüzünü gözler önüne seriyor. Kuzey Koreli askerler de genellikle sıkı eğitim ve yiyecek eksikliği nedeniyle yetersiz besleniyor.
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Geçen sene yaşanan olayda bir asker Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken, askerler tarafından 5 kez vurularak öldürülmüştü.
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27 santimetreyi bulan uzunluklarıyla parazit solucanlar özellikle ülkenin yoksul kesimlerinde hızla yayılarak halk sağlığını tehdit ediyor.
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Ülkeden kaçmaya çalışanların sayısı geçen seneye göre yüzde 21 azalarak 1.127'ye düştü.
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Kuzey Kore, bu sayının azalmasının sınır güvenliğiyle alakalı olduğunu düşünüyor. Çünkü askerler kaçan birini gördüklerinde acımadan öldürüyor.
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Diğer ülkelerde suç sayılmayacak küçük çaplı suçların işlendiği tespit edildiğinde, vatandaşlar korkunç koşullar altında cezaevi kamplarına yollanıyor.
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Bu kamplardaki mahkumlar genellikle açlıktan ölüyor ya da normal insan vücudunun altından kalkamayacağı tempoda zor işlerde çalıştırılıyorlar. Kampların fotoğrafları olmasa da, Google Earth’te görünür durumdalar.
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore asker Kim Jong Un

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
işte halkın kendi kendini yönetmesi, hayatının ve kaderinin; bir adamın iki dudağı arasında olmaması gerekliliği yani gerçek demokrasinin ne kadar önemli olduğunu görmek gerekiyor. çocuklarımızın geleceği ,aydınlık ve huzurlu bir Türkiye için herkesin özgürlük ve demokrasimize sahip çıkmaması gerekiyor.
@cabarr ' sahip çıkması ' demek istemiştim. lütfen düzeltin.
pardon 'çıkması' demem gerekirken. ' çıkmaması' diye yazmışım. özür dilerim.
algi haberlerinden bir tanesi daha
yerseniz amerika orayada bi barış götürecek şimdiden alt yapı yapmaya çalışıyorlar ama cesareti nerden bulacaklar çin okeylemediği sürece amerika cesaret edemez
ABD ORDA NE İŞİ VAR ORDA PETROL VE MÜSLÜMAN YOKKİ PEHHH...
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