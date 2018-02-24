Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kim`in `güzeller ordusu`

1 / 46 Kuzey Kore'nin ponpon kızlarından biri Amerikalı sporcuyu alkışlarken yakalandı.

2 / 46 Kış Olimpiyatları başladığı günden itibaren oyunlara damgasını vuran ve 'Güzeller Ordusu' olarak nitelendirilen Kuzey Koreli ponpon kızlar gittikleri her müsabakaya renk katmıştı.

3 / 46 Askeri bir disiplinle hareket eden kızlar her şeyi birlikte yaparken aynı anda alkışlıyor aynı anda susuyordu.

4 / 46 Güzeller Ordusu'nun özellikle ABD'li sporcuları izlerken tamamen sessiz kalmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

5 / 46 Ancak bu kez ponpon kızlardan biri bu sessizliği bozdu.Askeri disiplini bir anlık dalgınlıkla bozan genç Kuzey Koreli, ABD'li Alexa Scimeca Knierim ve Chris Knierim'in buz dansı performansını alkışladı.

6 / 46 Her şey 7 Şubat'ta başladı. Tek tip kırmızı ve siyah etek-ceket takımlarıyla 200'den fazla üyesi olan Kuzey Koreli ponpon kızlar Güney Kore'ye ayak bastı. O andan itibaren gözler onların üzerinde.

7 / 46 Peki bu kızlar onları görmediğimiz zamanlarda neler yapıyor, nerede kalıyorlar, nerede yemek yiyorlar, istedikleri gibi gezibiliyorlar mı, Güney Koreliler onlar için ne düşünüyor? İşte haklarında çok az şey bilinen Güzeller Ordusu'yla ilgili hiç duymadığınız yeni bilgiler...

8 / 46 Pazartesi gecesi geç saatlerde Güney Kore'nin PyeongChang şehrindeki Kwangdong Hokey Salonu'ndan bir ses yükseldi. Telefonların kameraları açıldı ve eller yukarıya kaldırıldı: Kuzey Koreli ponpon kızlar gelmişti.

9 / 46 229 kişiden oluşan Kuzey Kore'nin Güzeller Ordusu, aslında kapitalist devletlerde sıkça gördüğümüz amigo kızların komünist versiyonu.

10 / 46 58 yaşındaki Güney Koreli Hyun Myeong-Hwa bir yandan telefonuyla Kuzeyli Ponpon kızları kaydederken bir yandan da 'Çok güzel görünüyorlar. Onların burada olmasının eleştirilmesini anlamıyorum. Bence onlar hakkında pozitif ve açık fikirli olmalıyız. Biz onlarla aynıyız' diyor.

11 / 46 Maç başlamadan yarım saat önce salondaki yerlerini alan Güzeller Ordusu, etraflarındaki gazeteciler ve meraklılar ordusu nedeniyle sıkı kontrol altında tutuluyor. Yabancılarla iletişime geçmemeleri için başlarında birkaç Kuzeyli asker bulunuyor.

12 / 46 Yaptıkları şovlarla Kış olimpiyatlarının önüne geçen Kuzey Koreli ponpon kızlar tüm dünya medyasının gündemini günlerdir meşgul etmeyi başarıyor.

13 / 46 Haklarında onlarca haber yapılmasına rağmen bu kızlar hakkında çok az şey biliniyor.

14 / 46 Güney'de Inje Speedium'da kalan kızların kaldığı yerde 108 oda bulunuyor. Her odada iki kişi kalıyor. Ayrıca 21 Kuzey Koreli gazeteci de burada ikamet ediyor. Her odada uydu kanallarına ulaşılabilen ikişer TV bulunuyor.

15 / 46 Güzeller Ordusu yemeği kaldıkları yere 100 metre uzaklıktaki bir başka otelin balo salonlarından birinde hep beraber yiyor.

16 / 46 Yemek bittikten sonra odalarına iki dakika yürüme mesafesinde tekrar sıraya giriyorlar ve odalarına dönüyorlar.

17 / 46 Askeri sistemin hakim olduğu Kuzey Kore'nin ponpon kızları aynı renk elbiseleri giyiyor, aynı çantaları taşıyorlar.

18 / 46 Gittikleri müsabakalarda ahenkli biçimde sloganlar atıyor, hep berabere eski Kore ezgilerini söylüyorlar.

19 / 46 Kuzeyli kızlar tek başına hareket etmiyor. Bir yere gitmeleri için en az iki kişi olmaları gerekiyor. Aynı zamanda Güney Kore hükümetinden bir gözlemcinin yanlarında bulunması şartı var.

20 / 46 Öyle ki hokey maçında yapılan gözlemlerde tuvalete dahi gruplar halinde gittikleri görüldü.

21 / 46 Onlara eşlik eden Kuzey Koreli erkekler ise sigara molalarını üçerli gruplar halinde yapıyor.

22 / 46 Tezahürat yaptıklarında coşkulu olan kızlar tezahürat bittiğinde sessizliğe bürünüyorlar ve etraflarında yaşananlara tamamen kayıtsız duruyorlar.

23 / 46

24 / 46

25 / 46

26 / 46

27 / 46

28 / 46

29 / 46

30 / 46

31 / 46

32 / 46

33 / 46

34 / 46

35 / 46

36 / 46

37 / 46

38 / 46

39 / 46

40 / 46

41 / 46

42 / 46

43 / 46

44 / 46

45 / 46