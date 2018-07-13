Kylie Jenner dudaklarından vazgeçti!

Son paylaştığı fotoğrafta dudaklarının küçüldüğü görülen Kylie Jenner, verdiği kararla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Kylie Jenner yine olay yarattı

1 / 45 Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, dolgun dudak tutkusundan vazgeçti. Kısa bir süre önce bir kız bebek dünyaya getiren Jenner, önceki gün yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou ile birlikte bir galaya katıldı.

2 / 45 Dudaklarının eski halinden eser kalmadığı görülen Jenner'ın sosyal medyadaki fotoğraflarına takipçileri beğeni dolu yorumlar yağdırdı.

3 / 45 Birçok takipçisi bir dönem abartılı şekilde irileştirdiği dudaklarının aslında kendisine çok da yakışmadığı bu haliyle çok daha yaşına uygun göründüğünü ifade etti.

4 / 45 İşte Kylie Jenner'ın eski hali...

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10 / 45 ABD'li modal Kylie Jenner, önceki gün Lamborghini'si ile çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.

11 / 45 Baştan aşağı siyah kıyafetlere bürünen ve siyah lüks otomobilinin içinde pozlar veren Kylie Jenner, beş kare birden paylaşınca tepki topladı.

12 / 45 Takipçileri, 20 yaşındaki Jenner'ı 'hava atmak'la suçladı.

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14 / 45 YİNE YAKALANDI! Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.

15 / 45 Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

16 / 45 Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.

17 / 45 Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.

18 / 45 İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...

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25 / 45 KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.

26 / 45 Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.

27 / 45 Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.

28 / 45 İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:

29 / 45 'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'

30 / 45 'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'

31 / 45 'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'

32 / 45 'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'

33 / 45 Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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