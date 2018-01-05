Lady Gaga kafasının üzerine düşüyordu!

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 05.01.2018 09:54 |3 saat önce

Beau Christian Carino ile Kosta Rika'da tatil yapan Lady Gaga, neredeyse kafasının üzerine düşüyordu.

Lady Gaga yürekleri ağza getirdi!

1 / 31 Zipline'de korkusuzca boy gösterirken bir anda dengesini kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı kendisini tepe aşağı asılı halde buldu.

2 / 31 O anların tadını çıkaran korkusuz şarkıcı paylaştığı görüntülerle sevenlerinin yüreklerini ağzına getirdi.

3 / 31 NEFES KESEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM Oldukça keyifli geçen tatilinden zaman zaman fotoğraflar paylaşan Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde de beyaz tanga bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı yayınlamış, kusursuz vücudunu sergilemişti.

4 / 31 LADY GAGA İŞ ADAMI SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞTE Alışveriş öncesi biraz eğlenmek isteyen Gaga, meraklı bakışlarına aldırmadan mini etekli halde market arabasına bindi.

5 / 31 Carino da sevgilisinin oturduğu market arabasını metrelerce itti.

6 / 31 İkilinin keyifli anlarını objektifler an be an böyle görüntüledi.

7 / 31 ZİNCİRLİ TANGA BİKİNİSİYLE BRONZLAŞTI 31 yaşındaki şarkıcı zincirlerle kaplı beyaz tangalı bikinisiyle yine aykırı tarzını gözler önüne serdi.

8 / 31 PLAJA İNCE TOPUKLU AYAKKABILARLA GİTTİ Formunu gözler önüne sermekten çekinmeyen Lady Gaga zincirli mayosunu şık takıları, ince topuklu ayakkabı, siyah pareo ve gözlükleriyle tamamlamayı ihmal etmedi.

9 / 31 TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU Birbirinden iddiaları pozlar veren Lady Gaga, paylaştığı fotoğraflarla milyonlarca takipçisinden büyük beğeni topladı.

10 / 31 Ünlü şarkıcının geçtiğimiz gün paylaştığı at üzerindeki fotoğrafı da büyük beğeni toplamıştı.

11 / 31 Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın birbirinden iddialı diğer pozları...

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24 / 31 LADY GAGA'NIN SEKSİ ŞORTU OLAY OLDU Mini şortuyla görmeye alıştığımız Amerikalı şarkıcı Lady Gaga beyzbol maçı için bugüne kadar giydiği en kısa şortu giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

25 / 31 Aykırı stili ile gündemden düşmeyen Lady Gaga bu sefer de seksi mini şortu ile gündemde. Hollywood’un hemen hemen en ünlü isimlerinin katıldığı beyzbol maçına mini şort ve beyaz atletle katılan şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.

26 / 31 Önceki gün Los Angeles'ta beyzbol maçı için gittiği Dodger Stadyumu'nda görüntülenen Lady Gaga bugüne kadar giydiği en kısa mini şortuyla çevresindekilerinin hayal gücünü bir hayli zorladı.

27 / 31 Maça Lamborgihini marka otomobiliyle gelen Gaga'yı hayranları imza almak için kapıda karşıladı.

28 / 31 31 yaşındaki şarkıcı mini şortu ve askılı cesur kıyafetiyle olay oldu.

29 / 31 Gaga'nın saç stili ve gözlükleriyle verdiği yeni imaj Marilyn Monroe'ye benzetildi.

30 / 31 Gaga geçtiğimiz günlerde ise kasırgalardan etkilenenlere yardım etmek 5 eski ABD Başkanı Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve baba George Bush ile aynı etkinliğe katılarak performans sergilemişti.