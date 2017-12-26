Lady Gaga markete giderse...

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 09:25 |6 saat önce

ABD'li şarkıcı Lady Gaga ile iş adamı sevgilisi Christian Carino'nun California'daki bir süpermarkette sergiledikleri görüntü, ilgi ile karşılandı.

Lady Gaga sepette!

1 / 28 LADY GAGA İŞ ADAMI SEVGİLİSİYLE ALIŞVERİŞTE Alışveriş öncesi biraz eğlenmek isteyen Gaga, meraklı bakışlarına aldırmadan mini etekli halde market arabasına bindi.

2 / 28 Carino da sevgilisinin oturduğu market arabasını metrelerce itti.

3 / 28 İkilinin keyifli anlarını objektifler an be an böyle görüntüledi.

4 / 28 ZİNCİRLİ TANGA BİKİNİSİYLE BRONZLAŞTI 31 yaşındaki şarkıcı zincirlerle kaplı beyaz tangalı bikinisiyle yine aykırı tarzını gözler önüne serdi.

5 / 28 PLAJA İNCE TOPUKLU AYAKKABILARLA GİTTİ Formunu gözler önüne sermekten çekinmeyen Lady Gaga zincirli mayosunu şık takıları, ince topuklu ayakkabı, siyah pareo ve gözlükleriyle tamamlamayı ihmal etmedi.

6 / 28 TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU Birbirinden iddiaları pozlar veren Lady Gaga, paylaştığı fotoğraflarla milyonlarca takipçisinden büyük beğeni topladı.

7 / 28 Ünlü şarkıcının geçtiğimiz gün paylaştığı at üzerindeki fotoğrafı da büyük beğeni toplamıştı.

8 / 28 Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın birbirinden iddialı diğer pozları...

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21 / 28 LADY GAGA'NIN SEKSİ ŞORTU OLAY OLDU Mini şortuyla görmeye alıştığımız Amerikalı şarkıcı Lady Gaga beyzbol maçı için bugüne kadar giydiği en kısa şortu giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

22 / 28 Aykırı stili ile gündemden düşmeyen Lady Gaga bu sefer de seksi mini şortu ile gündemde. Hollywood’un hemen hemen en ünlü isimlerinin katıldığı beyzbol maçına mini şort ve beyaz atletle katılan şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.

23 / 28 Önceki gün Los Angeles'ta beyzbol maçı için gittiği Dodger Stadyumu'nda görüntülenen Lady Gaga bugüne kadar giydiği en kısa mini şortuyla çevresindekilerinin hayal gücünü bir hayli zorladı.

24 / 28 Maça Lamborgihini marka otomobiliyle gelen Gaga'yı hayranları imza almak için kapıda karşıladı.

25 / 28 31 yaşındaki şarkıcı mini şortu ve askılı cesur kıyafetiyle olay oldu.

26 / 28 Gaga'nın saç stili ve gözlükleriyle verdiği yeni imaj Marilyn Monroe'ye benzetildi.

27 / 28 Gaga geçtiğimiz günlerde ise kasırgalardan etkilenenlere yardım etmek 5 eski ABD Başkanı Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve baba George Bush ile aynı etkinliğe katılarak performans sergilemişti.