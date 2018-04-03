HABER

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Hollywood'un gözde ismi Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

Bir kez daha tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran 26 yaşındaki güzel, hesabında çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Leonardo Dicaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal sosyal medyayı salladı

1 / 31

Nina Agdal, son paylaşımında ıssız bir ormanlık alanda verdi.
2 / 31

Objektife arkasını dönerek verdiği pozla kusursuz bedenini sergiledi.
3 / 31

Sınır tanımayan modelin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.
4 / 31

Leonardo Dicaprio ve Nina Agdal 2016 yılında başladıkları ilişkiye 2017 yılının Mayıs ayında son vermişti.
5 / 31

İkilinin ses getiren ilişkisinde en çok akıllarda kalan detaysa Agdal'ın büyükannesi Lona'nın çıkışıydı.
6 / 31

Lona, dünyaca ünlü oyuncuyu uyararak 'Ya torunuma en iyi şekilde davranır ya da sonuçlarına katlanır!' diyerek Leonardo Dicaprio'yu açık açık uyarmıştı.
7 / 31

25 yaşındaki Nina'nın 42 yaşındaki aktörle birlikte olması da akıllarda yer eden detaydı.
8 / 31

İkilinin ilişki yaşadıkları dönemde aradaki yaş farkı da fazlaca tartışma konusu oluşturmuştu.
9 / 31

Nina Agdal'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31

31 / 31

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nina Agdal sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İspanya'da filler otoyolu kapattı

İspanya'da filler otoyolu kapattı

Yüzlerce köylü bir araya gelip böyle çalıştı

Yüzlerce köylü bir araya gelip böyle çalıştı

Duma'dan tahliye edilenler Cerablus ve El Bab'a gelecek

Duma'dan tahliye edilenler Cerablus ve El Bab'a gelecek

İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali

İşte silikon mağduru Merve hemşirenin son hali

Yıllar sonra çıkanlar şok etti

Yıllar sonra çıkanlar şok etti

İnşaat işçisi elektrikli süpürge hortumuyla müzik yapıp Avrupa'yı geziyor

İnşaat işçisi elektrikli süpürge hortumuyla müzik yapıp Avrupa'yı geziyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.