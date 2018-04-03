Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!

Bir kez daha tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran 26 yaşındaki güzel, hesabında çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Leonardo Dicaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal sosyal medyayı salladı

1 / 31 Nina Agdal, son paylaşımında ıssız bir ormanlık alanda verdi.

2 / 31 Objektife arkasını dönerek verdiği pozla kusursuz bedenini sergiledi.

3 / 31 Sınır tanımayan modelin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

4 / 31 Leonardo Dicaprio ve Nina Agdal 2016 yılında başladıkları ilişkiye 2017 yılının Mayıs ayında son vermişti.

5 / 31 İkilinin ses getiren ilişkisinde en çok akıllarda kalan detaysa Agdal'ın büyükannesi Lona'nın çıkışıydı.

6 / 31 Lona, dünyaca ünlü oyuncuyu uyararak 'Ya torunuma en iyi şekilde davranır ya da sonuçlarına katlanır!' diyerek Leonardo Dicaprio'yu açık açık uyarmıştı.

7 / 31 25 yaşındaki Nina'nın 42 yaşındaki aktörle birlikte olması da akıllarda yer eden detaydı.

8 / 31 İkilinin ilişki yaşadıkları dönemde aradaki yaş farkı da fazlaca tartışma konusu oluşturmuştu.

9 / 31 Nina Agdal'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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