Leydi Amelia üstsüz güneşlendi

Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel kadının tatil fotoğrafları deprem etkisi yarattı.

Üstsüz güneşlendi

1 / 10 İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı.

2 / 10 Arkadaşlarıyla saatlerle güneşlenen genç leydi, üstsüz denize girdi ve yemek yedi.

3 / 10 Lady Amelia'nın bu fotoğraflarına kraliyet ailesinin ne tepki vereceği ise merak konusu.

4 / 10 Lady Amelia, Edinburgh Üniversitesi'nde Fransızca ve İtalyanca eğitimi görüyor.

5 / 10 2016 yılında bir dergiye kapak olduktan sonra ünlenen genç kadın, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.

6 / 10 Kraliyet üyesi Leydi Amelia Windsor, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da İngiliz basınının gündeminde.

7 / 10 Instagram hesabından gündelik yaşamından kesitler paylaşan Windsor'un binlerce takipçisi bulunuyor.

8 / 10 Tam bir moda tutkunu olan ve moda ile ilgili davetlerin birçoğunda boy gösteren 22 yaşındaki Leydi Amelia Windsor'un paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

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