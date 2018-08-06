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Leydi Amelia üstsüz güneşlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 08:58 | Son Güncelleme

Tam bir moda tutkunu olan ve ünlü moda markalarının partilerinde boy gösteren Leydi Amelia, 'kraliyet ailesinin en güzeli' ve 'kraliyet ailesinin en aykırı ismi' olarak da anılıyor.

Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel kadının tatil fotoğrafları deprem etkisi yarattı.

Üstsüz güneşlendi

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İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı.
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Arkadaşlarıyla saatlerle güneşlenen genç leydi, üstsüz denize girdi ve yemek yedi.
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Lady Amelia'nın bu fotoğraflarına kraliyet ailesinin ne tepki vereceği ise merak konusu.
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Lady Amelia, Edinburgh Üniversitesi'nde Fransızca ve İtalyanca eğitimi görüyor.
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2016 yılında bir dergiye kapak olduktan sonra ünlenen genç kadın, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.
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Kraliyet üyesi Leydi Amelia Windsor, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da İngiliz basınının gündeminde.
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Instagram hesabından gündelik yaşamından kesitler paylaşan Windsor'un binlerce takipçisi bulunuyor.
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Tam bir moda tutkunu olan ve moda ile ilgili davetlerin birçoğunda boy gösteren 22 yaşındaki Leydi Amelia Windsor'un paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
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Leydi Amelia üstsüz güneşlenme kraliyet ailesi

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