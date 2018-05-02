Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor

Lise zamanlarında arkadaşları tarafından beğenilmeyen kişiler bakın şimdi nasıl gözüküyorlar...

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"Eskiden görünüşümü hiç beğenmezdim ama yavaş yavaş kendime iyi davranmaya başladım, sonuca bu şekilde bakınca değişikliğin farkına vardım."