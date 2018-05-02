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Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Büyüme çağında oldukça zor dönem geçiren gençler, bu süreci tamamladıklarında bambaşka biri oldular.

Lise zamanlarında arkadaşları tarafından beğenilmeyen kişiler bakın şimdi nasıl gözüküyorlar...

Lisede kimsenin yüzüne bakmadığı gençler bakın nasıl değiştiler

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"Yüzüm tam şekline oturdu. 12 yaşından 22 yaşına..."
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"Rugby sakatlığımdan 18 ay sonra 50 kilo verdim. Okuduğum üniversitenin kürek takımına girdim. Matematik master'ı yaptım."
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"Eskiden görünüşümü hiç beğenmezdim ama yavaş yavaş kendime iyi davranmaya başladım, sonuca bu şekilde bakınca değişikliğin farkına vardım."
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"19'dan 21'e..."
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"12-20. Gerçekten tüm zaman boyunca bir kızdım."
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"Kiloyu verdim de ah o saçları özlüyorum!"
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"17-23. Artık kimse Bieber diye çağırmıyor beni."
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"16'dan 21'e değişim."
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"17'den 21'e bildiğin evrim geçirdim."
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"10 yıllık makyaj denemeleri, artan özgüven ve biraz çaba çirkin ikizleri nasıl değiştirir?"
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