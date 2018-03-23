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Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

İngiltere'de lotodan büyük ikramiye kazanan Jane Park isimli kadın milyoner olmaktan muzdarip.

'Lotodan para kazanmasaydım hayatım daha kolay olurdu' diyen Jane, yaşadığı zengin hayatından hiç memnun değilmiş.

Jane Park zenginlikten muzdarip

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İngiltere'de henüz 17 yaşındayken 'EuroMillions' isimli şans oyununda büyük ikramiye kazanan Jane Park, loto şirketine dava açmaya hazırlanıyor.
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İngiltere'nin en genç loto kazananı Jane Park Tüm Avrupa'da oynanabilen şans oyunu EuroMillions'ta dört sene önce bir servet kazandı.Ancak Park'ın hayatı büyük ikramiyeyi kazanmasıyla tamamen değişti.
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Bundan beş yıl önce İngiltere'de lotodan 1 milyon pound büyük ikramiye kazanan Jane Park, şimdi de kendini tepeden tırnağa "yeniden yarattı."
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Orta halli bir ailenin 17 yaşında kızıyken bir anda loto sayesinde kendini hayallerinin ötesinde bir hayatın içinde bulan Park, 50 bin pound harcayarak yeni bir görünüme sahip oldu.
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Zaten uzun süredir dudaklarını dolgunlaştırmak için botoks yaptıran genç kadın, son olarak göğüslerini yeniletti, dişlerini yaptırdı ve kalça kaldırma operasyonu geçirdi.
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Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Henüz 17 yaşındayken 'EuroMillions' isimli şans oyununda büyük ikramiye kazanan Jane Park, şimdilerde loto şirketine dava açmaya hazırlanıyor.
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İlk kez oynadığı bilete büyük ikramiye isabet eden Park 1 milyon sterlinlik (4 milyon 600 bin TL) ödülün sahibi oldu.
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Ama Park'ın hayatı büyük ikramiyeyi kazanmasıyla tamamen değişti.
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Bugün 21 yaşında olan Park, kazandığı paranın hayatını 10 kat daha kötü hale getirdiğini iddia ediyor.
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Park milyarder olduktan sonra hayatının çok zorlaştığını vurgularken "Tasarımcıların ürünlerini satın almaktan bıktım. Paramın peşinde olmayan düzgün bir sevgili bulamıyorum. Zengin tatilleri çok gösterişli, eski mütevazı tatillerimi özledim. Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum." ifadelerinde bulundu.
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"Kazanmamış olsam hayatım daha kolay olurdu" diyen Park çoğu zaman hiç parası olmamasını dilediğini söylüyor.
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Park, 2013 yılında kazandığı ikramiyenin hayatını kötü yönde etkilediğini belirterek, Camelot isimli şans oyunları şirketine dava açacak.
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Genç milyarder, ailesinin de bu süreçte kendisini desteklediğini ifade etti.
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İngiltere'de yaşayan milyoner Jane Park (21), bir hafta önce Türkiye'ye estetik ameliyat geçirmek için geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi ameliyat sonrasında alerji olduğu ifade edilen İngiliz milyonerin yüzü ve vücudundaki diğer noktaların şişmesinin ardından İngiltere'de hastaneye kaldırıldığını yazdı. İngiliz milyonerin ise hayat hikâyesi oldukça ilginç.
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Son olarak önceki gün İngiltere'nin Livingston kentinde hastaneye kaldırılan kadının vücudunun birçok bölgesinde şişlik olduğu belirtiliyor. İngiliz kadın Türkiye'de 'Brezilya poposu'na sahip olmak için estetik ameliyat geçirmişti...
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21 yaşındaki milyoner, sosyal medya hesabından Türkiye'deki tatilinin ardından yaşadığı sağlık sorunlarını neredeyse her gün paylaşıyor!
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The Mirror gazetesi ameliyatın geçen hafta gerçekleştiğini duyurdu... Daily Mail, kadının vücudundaki alerjinin organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.
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İngiliz milyoner Jane ise şans oyunlarından kazandığı rekor ikramiyenin ardından bir anda zengin olmuştu.
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Genç kadın EuroMillions isimli şans oyununda 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olmuştu. Genç kadının rekor ödülü kazanması İngiliz basının uzun süre ilgilendiği bir konu olmuştu.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazık ne hale gelmişin, o parayı bana versen seni yaşatırdım güzelim, abuk sabuk şeylere para harcamazdın
niye dava açacakmış hanımefendi? estetik için onu zorlamışlar mı?
emek olmadan kazanılmış bütün mevkiler servetler insanı mutlu etmez insan varlıkla eksikleri giderir illa ki mutlu olmak isteyenler servete değil kendi sahip olduklarına bakar ve der ki bunlara sahip olmayan ne kadar insan var der elinden oyuncağı alınan çocuk gibi bağırmaya gerek yok fakat sahip olduğunuz bir şeyiniz elinizden alınıp tekrar verilince kıymeti anlaşılır illa ki kaybedip bulmak mı gerek
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