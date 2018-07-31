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Lüks araçları paramparça yaptılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 07:41 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yine tartışma yaratan bir olaya imza attı.

Ülkeye yasadışı yollarla sokulan lüks araçlar iş makinesiyle kullanılamaz hale getirildi.

Filipinler'de lüks araçlar iş makineleriyle ezildi

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yasadışı yollarla ülkeye sokulmuş onlarca otomobil ve motosikleti paramparça ettirdi.
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Halka açık bir organizasyonda değeri yaklaşık 6 milyon dolar olan araçların üzerinden iş makineleri geçti.
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte lüks araçların iş makinalarıyla kullanılamaz hale getirildiği organizasyonu kendisi de takip etti.
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Filipinler'de geçtiğimiz şubat ayında yine ülkeye kaçak yollarla sokulan 20 lüks araç iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Rodrigo Duterte araç

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