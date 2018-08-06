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Lüks yat Bodrum`da servet harcadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

Polonya'nın en zengin iş adamlarından, 3 yıl önce hayatını kaybeden Jan Kulczyk'ın (65) eşi, kızı ve geliniyle birlikte 90 metrelik ultra lüks yatları 'Phoenix2' ile tatil için Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi.

Yalıkavak Marina'ya güçlükle yanaşabilen yata 800 bin TL'lik yakıt ve 400 bin TL'lik çeşitli gıda maddesi ikmali yapıldı.

Polonya'nın en zenginlerinden Kulczyk ailesi, yatlarıyla Bodrum'da

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Polonya'nın en zenginleri listesinin başında yer alan, ​3 yıl önce yaşamını yitirinen Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'ın moda tasarımcısı eşi Grazyna Kulczyk (58), kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk ile bugün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan tatil için Bodrum'a geldi.
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Kulczyk ailesinin içinde mini denizaltısı, su sporları merkezi, 3 yüzme havuzu , sinema salonu, fitness merkezi ve üzerinde helikopteri bulunan 90 metrelik ultra lüks yatı Yalıkavak Marina'ya demirledi.
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Lüks motoryat, büyüklüğü nedeniyle limana yanaşmakta güçlük çekti. 34 personeli bulunan yat, ilgi odağı oldu.
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Grazyna Kulczyk, yattaki yakınları ile bir süre güneşlenip, su sporları yaptı.
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Daha sonra Bodrum'un cennet koylarını helikopterle gezen Kulczyk ailesinin 3 gün ilçede tatil yapacağı ifade edildi.
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Ardından tatillerine Hisarönü Körfezi ve Yunan Adaları'nda devam edecek ailenin yatlarına 800 bin TL'lik yakıt ve 400 bin TL'lik çeşitli gıda maddesi ikmali yapıldı.
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Jan Kulczyk Phoenix2 bodrum yat

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