Madonna'yı taklit eden köpek

2 / 23

Flouret, konuyla ilgili olarak “Max benim önceliğim. Onun için her şey bir oyun. Eğer fotoğraf için bir şapka gerekiyorsa, bu eşyayı haftalar öncesinden satın alıyorum. Onunla oyunlar oynuyoruz ve bu şapka onun oyuncaklarından biri haline geliyor. Böylece fotoğraf çekimi onun için normal ve eğlenceli bir hal alıyor” dedi.