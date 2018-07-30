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Madonna'yı taklit eden köpek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Paris’te yaşayan Fransız moda fotoğrafçısı Vincent Flouret, yardım derneklerinin gelir elde etmesi amacıyla hayvanları gönüllü olarak fotoğraflıyor.

Hayvansever fotoğrafçı, son projesinde ünlü şarkıcı Modanna’nın ikonik kapak fotoğraflarını ve kliplerinden sahnelerini köpeği Max ile yeniden canlandırdı. 59 yaşındaki pop kraliçesi ise projeye Instagram hesabından destek verdi.

Madonna'dan ilham aldı

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Fransız moda fotoğrafçısı Vincent Flouret, Los Angeles Hayvan Barınağı’nda gönüllü olarak çalışıyor. Hayvansever fotoğrafçı, barınaktan sahiplendiği köpeği Max ile son projesinde projesinde ünlü şarkıcı Modanna’nın ikonik kapak fotoğraflarını ve kliplerinden sahnelerini yeniden canlandırdı.
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Flouret, konuyla ilgili olarak “Max benim önceliğim. Onun için her şey bir oyun. Eğer fotoğraf için bir şapka gerekiyorsa, bu eşyayı haftalar öncesinden satın alıyorum. Onunla oyunlar oynuyoruz ve bu şapka onun oyuncaklarından biri haline geliyor. Böylece fotoğraf çekimi onun için normal ve eğlenceli bir hal alıyor” dedi.
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Fotoğrafçı “Maxdonna” projesinden elde edilecek gelirin 59 yaşındaki pop kraliçesinin yardım kuruluşuna aktarılacağı belirterek, sözlerine “Satılan posterlerden elde edilen para Malawi’deki yetim ve zarar görebilecek çocukların yararı için harcanacak” şeklinde devam etti.
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Şarkıcı Madonna ise Instagram hesabından Max’in “Like a Virgin” fotoğrafını paylaşarak projeye destek verdi.
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"Maxdonna"dan kareler...
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madonna köpek Vincent Flouret yardım dernekleri

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